Grande Fratello, Alfonso verso l’eliminazione? I sondaggi lo condannano: lunedì potrebbe essere il suo ultimo giorno nella Casa

Al Grande Fratello, Alfonso D’Apice sembra essere il concorrente più a rischio eliminazione in vista della puntata di lunedì prossimo. Secondo un sondaggio web realizzato da Forum Free, il giovane campano è attualmente ultimo nelle preferenze del pubblico con appena il 6,20% dei voti, una percentuale che lo pone in una posizione decisamente scomoda rispetto agli altri nominati.





Il sondaggio, che ha raccolto i voti di 955 partecipanti fino alle 9:05 del 14 febbraio, vede in testa Amanda con il 32% delle preferenze, seguita da Iago al 30% e Shaila al 18%. Alfonso, invece, si trova in ultima posizione, staccato di diversi punti. Se questi dati dovessero riflettere il verdetto finale del televoto, per lui sarebbe la fine dell’avventura nella Casa bunker.

A differenza di Alfonso, può tirare un sospiro di sollievo Maxime, salvato da Jessica Morlacchi, eletta la preferita della settimana. La cantante ha motivato così la sua scelta: “Lo salvo perché mi è stato molto vicino, perché abbiamo condiviso dei racconti emozionanti soprattutto sull’amore”. Una dichiarazione che ha spinto Alfonso Signorini a chiederle se ci fosse un interesse romantico nei confronti di Maxime. Jessica ha risposto con sincerità: “Gli voglio bene e lo ringrazio per la pazienza che ha avuto con me. Quando è entrato non lo sopportavo, ma poi ho capito la sua indole buona”.

Tensioni nella Casa: il caso Helena continua a far discutere

Mentre Alfonso rischia di lasciare il programma, nella Casa continuano a tenere banco le polemiche legate a Helena Prestes. La modella brasiliana è al centro di una crisi sentimentale con Javier Martinez, che sembra convinto che lei non abbia ancora superato la sua vecchia relazione con Lorenzo Spolverato, primo finalista del reality. Le accuse di essere ancora invaghita di Lorenzo, unite alla risposta ambigua di Helena durante la puntata – “Entrambe”, quando le è stato chiesto cosa avrebbe scelto tra gioco e amore – hanno riacceso le tensioni tra lei e l’argentino, sfociate in una lite in diretta.

Nonostante i tentativi di chiarimento tra i due, il rapporto appare sempre più in bilico, e il pubblico non smette di interrogarsi sul futuro della coppia all’interno del programma.