Grande Fratello, Amanda Lecciso sotto i riflettori dopo le nomination: arriva un appello da Telerama

Amanda Lecciso è finita in nomination, ma i suoi fan non la lasciano sola. Un appello arriva da Telerama per supportarla e darle una chance di continuare.





Amanda Lecciso è senza dubbio una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello. La sorella di Loredana Lecciso ha suscitato l’attenzione del pubblico per il suo carattere forte e per le numerose liti con altri concorrenti, tra cui Shaila e Mariavittoria. Nella scorsa puntata, Jasmine Carrisi, sua nipote, è intervenuta a sostenerla, attaccando le sue “nemiche” nella casa.

Adesso, però, Amanda è sotto i riflettori per una questione ancora più importante. Dopo essere finita in nomination insieme a Helena, Bernardo, Chiara, Eva e Ilaria, uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello. Questo ha fatto scattare un vero e proprio appello da parte dei suoi sostenitori, chiedendo a gran voce di darle una chance per continuare.

L’appello per Amanda da Telerama

Il sostegno a Amanda è arrivato anche da Telerama, una emittente televisiva con sede a Lecce, che ha lanciato un appello per farla proseguire nel gioco. La concorrente, figlia di Fulvio Lecciso, ex vicesindaco di Lecce, è particolarmente amata in Puglia e Basilicata, dove la sua famiglia è ben conosciuta.

Telerama ha ricordato sul suo portale come sia semplice votare per Amanda. Gli spettatori possono esprimere la loro preferenza accedendo all’account Mediaset Infinity, cliccando su “Programmi in corso con televoto” e selezionando Grande Fratello. Inoltre, è possibile votare tramite SMS o direttamente sul sito grandefratello.mediaset.tv. Ogni utente può votare fino a tre volte per salvare la concorrente preferita.

Questo sostegno esterno arriva in un momento cruciale per Amanda, che si trova in una posizione delicata all’interno del reality. La sua tenacia e il supporto della famiglia e dei fan potrebbero essere determinanti per il suo futuro nel gioco.