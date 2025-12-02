Grande Fratello, bufera su Domenico e Simone: “Se andiamo in suite con Dolce, la facciamo ubriacare”





Un episodio controverso ha avuto luogo all’interno della casa del Grande Fratello, coinvolgendo i concorrenti Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio. I due hanno fatto delle affermazioni infelici riguardo alla nuova coinquilina Dolce, in particolare su un tema delicato come il consenso. Durante una conversazione con il coinquilino e la madre Francesca, Simone ha esclamato ridendo: “Se mi mandate in suite con Dolce, la faccio ubriacare”, suscitando l’approvazione di Domenico, che ha continuato la battuta chiedendo: “Vai lì dentro con 10-11 bottiglie di vino e quando più di là?”.





L’episodio è stato portato all’attenzione del pubblico durante la puntata del 1 dicembre, condotta da Simona Ventura, che ha mostrato il filmato ai concorrenti e agli spettatori. Ventura ha ritenuto opportuno affrontare il grave contenuto delle loro parole, sottolineando l’importanza di avere consapevolezza su argomenti così seri. “Siete andati oltre a dire delle cose gravi in un momento come questo. Non si scherza su queste cose, c’è una grande consapevolezza”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di riflessione da parte dei concorrenti.

Dopo aver visto il video, Simone e Domenico hanno tentato di spiegare il significato delle loro frasi e si sono scusati. Tuttavia, la conduttrice ha chiarito che non ci sono giustificazioni valide per commenti di tale gravità. La reazione del Grande Fratello è stata immediata: i due concorrenti sono stati puniti con una nomination d’ufficio, rendendoli i primi candidati a lasciare la casa nella settimana successiva.

Simona Ventura ha ribadito che la battuta fatta dai due non è affatto intelligente e ha esortato i concorrenti a riflettere profondamente sulle loro parole. “La battuta non è affatto intelligente, dovete riflettere molto bene”, ha affermato con fermezza. In risposta, Simone ha chiesto nuovamente scusa, spiegando: “Non sarei sorpreso se fosse stata un’uscita dalla Casa. In quel momento mi prendevo in giro da solo, non sfiorerei una donna neanche con un fiorellino”.

Questo episodio ha suscitato una serie di reazioni tra gli spettatori e i fan del programma, sollevando interrogativi sulla responsabilità dei concorrenti e sull’importanza di trattare temi sensibili con il dovuto rispetto. La decisione del Grande Fratello di intervenire ha dimostrato la volontà di mantenere un ambiente di rispetto all’interno della casa, anche in un contesto di intrattenimento.

Le dinamiche sociali all’interno del Grande Fratello continuano a essere oggetto di dibattito, con i concorrenti costantemente sotto l’occhio del pubblico e delle telecamere. La questione del consenso è un tema particolarmente rilevante nella società contemporanea, e il programma ha la responsabilità di affrontare tali argomenti con serietà e sensibilità.

L’episodio di Simone e Domenico ha messo in luce la necessità di educare i partecipanti su questioni delicate, affinché possano comprendere l’impatto delle loro parole e azioni. La reazione del pubblico e la risposta del programma potrebbero influenzare il comportamento dei concorrenti futuri, incoraggiandoli a riflettere più attentamente su ciò che dicono.



