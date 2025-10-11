Grande Fratello, clamorosa voce sul cast: “C’è una concorrente trans”, silenzio dalla diretta interessata





Alla vigilia della seconda puntata del Grande Fratello, ecco che scoppia il solito tam tam: “Hai sentito? Pare stia entrando una concorrente trans!” Stavolta la chiacchiera non viene dal bar sotto casa, ma da Davide Maggio, mica uno qualsiasi quando si tratta di spoiler televisivi. Ovviamente, appena la voce ha messo piede sul web, la gente si è scatenata. Tutti lì, pronti davanti alla diretta per beccare l’annuncio bomba… e invece niente. Zero riferimenti, silenzio totale, solo i soliti nuovi ingressi: nessuno che saltasse all’occhio per qualcosa di “diverso”.





Eppure, non tutti hanno mollato l’osso. Secondo certe teorie, la presenza di una concorrente trans non sarebbe affatto da escludere. Magari la produzione, capitanata quest’anno da Simona Ventura (che, diciamolo, sa bene come domare i rumors), ha deciso di tenere la questione sotto traccia, magari per rispetto della privacy o solo per dosare meglio i colpi di scena. Non sarebbe la prima volta che il Grande Fratello gioca con i tempi e le rivelazioni, tra storie personali e spettacolo.

Comunque, durante la puntata del 6 ottobre, sono arrivati cinque nuovi: Mattia Scudieri, Rasha Younes, Flaminia Romoli, Ivana Castorina e Omar “Bena” Benabdallah. Come da tradizione, i nuovi hanno fatto tappa nel mitico tugurio prima dell’ingresso ufficiale. Intanto, i veterani hanno iniziato a conoscerli e – ovviamente – a spettegolare un po’.

Ed ecco che salta fuori il nome di Ivana Castorina. Sui social, la gente non si fa pregare: “Ma non ti pare che abbia dei lineamenti maschili? E hai sentito la voce?” Da lì, il passo verso la macchina delle congetture è stato breve. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato pure Deianira Marzano, influencer specializzata in gossip, che pubblica su Instagram la segnalazione di una presunta “cugina”: “Ivana è trans, ma non lo ha mai detto a nessuno, nemmeno a me che la conosco da anni. Ha una storia tosta, tutto quello che ha raccontato finora è vero.”

Ora, se questa soffiata si rivela vera, ecco spiegata la misteriosa indiscrezione di inizio settimana. Solo che, per ora, né Ivana né la produzione hanno confermato o smentito nulla. Magari Ivana non ha proprio voglia di essere ridotta solo a una questione di identità di genere, magari vuole semplicemente essere vista per chi è, punto e basta.

Chissà se più avanti deciderà di raccontare qualcosa in più ai coinquilini (e a noi che spiamo dal divano), o se preferirà tenersi tutto per sé. In ogni caso, la sua presenza ha già acceso il dibattito su autenticità, privacy e su come la tv italiana gestisce certi temi che, piaccia o no, fanno ormai parte del racconto della nostra società. Ecco, se cercavate la classica tempesta in un bicchiere d’acqua, siete serviti.



