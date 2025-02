Grande Fratello: colpi di scena e un’eliminazione sorprendente, chi lascia la casa?

La puntata di lunedì 3 febbraio 2025 ha regalato emozioni forti, con scontri accesi e una sorprendente eliminazione che ha lasciato tutti senza parole.





Grande Fratello ha regalato ai telespettatori una serata ricca di emozioni e colpi di scena, culminando con l’eliminazione di Emanuele Fiori, che ha ottenuto solo il 7% dei voti. Il pubblico ha assistito a tensioni in casa e scontri accesi, con Zeudi e Helena protagoniste di una discussione che ha messo in luce le dinamiche complesse tra i concorrenti.

La serata ha avuto anche momenti toccanti: Chiara ha riabbracciato sua madre, suscitando forti emozioni in studio e tra i telespettatori. Inoltre, Lorenzo Spolverato ha ricevuto una lettera che ha aggiunto un ulteriore carico emotivo alla puntata. Ma a catturare l’attenzione di tutti è stata l’eliminazione di Emanuele Fiori, uno dei concorrenti più a rischio secondo i sondaggi.

Emanuele Fiori eliminato

Durante la serata, il pubblico ha avuto l’opportunità di esprimere il proprio parere sui concorrenti finiti in nomination: Emanuele, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. In base ai voti, Iago García è stato il primo a salvarsi, seguito da Ilaria Galassi. Ma la vera sorpresa è stata l’eliminazione di Emanuele Fiori, che ha ricevuto solo il 7% dei voti.

Le percentuali di voto sono state nettamente a favore di Zeudi, con il 26,39%, seguita da Jessica (23,32%) e Iago (18,61%). Giglio ha ottenuto il 14,51%, mentre Ilaria e Emanuele hanno ricevuto il 9,78% e il 7,29%, rispettivamente.

Nuove nomination e tensioni in arrivo

Alla fine della puntata, sono state annunciate le nuove nomination: Iago García, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Giglio e Zeudi Di Palma sono i concorrenti a rischio eliminazione per la prossima settimana. Il pubblico è chiamato a decidere chi dovrà lasciare la casa, alimentando la tensione e l’attesa per i prossimi sviluppi. Chi sarà il prossimo a dire addio al programma? Non resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo.