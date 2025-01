Grande Fratello: dopo il crollo degli ascolti, torna un’ex protagonista per tentare di risollevare il programma e attrarre più telespettatori

Un vero e proprio colpo di scena sta accadendo al Grande Fratello. Dopo il crollo degli ascolti registrato durante la puntata del 16 gennaio 2025, che ha visto meno di 2 milioni di telespettatori sintonizzarsi su Canale 5, Mediaset sta cercando di correre ai ripari. La decisione presa dalla produzione potrebbe essere la chiave per aumentare l’interesse verso il reality show. A quanto pare, una delle protagoniste più discusse è pronta a fare il suo ritorno nella Casa, sperando che questo possa attrarre l’attenzione di un pubblico più ampio.





Il ritorno di Helena Prestes

A svelare il ritorno di Helena Prestes nella Casa è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha annunciato sui social che la modella brasiliana tornerà temporaneamente per un altro confronto, previsto per lunedì 20 gennaio 2025. Questo ritorno potrebbe essere una mossa strategica per rilanciare il programma, puntando su una figura che ha già suscitato ampie discussioni e reazioni. Venza ha scritto su Instagram: “Volete una bella news? Helena lunedì ritornerà nella casa per un altro confronto ahahahah”.

La situazione dopo il 16 gennaio

Durante la puntata del 16 gennaio, Helena ha avuto un acceso confronto con Jessica e Lorenzo, che ha messo in evidenza i contrasti tra i concorrenti. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo e come si evolverà la sua interazione con gli altri concorrenti, ma la sua presenza potrebbe infondere nuova energia nel programma. L’interesse per la sua figura è palpabile, e Mediaset sembra puntare su di lei per recuperare pubblico e ridare slancio al reality.

In attesa di vedere come si evolverà la situazione, il pubblico è in fermento, e l’arrivo di Helena potrebbe risvegliare l’interesse per un programma che sta vivendo un periodo di difficoltà.