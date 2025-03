Grande Fratello, ex gieffina in lacrime: ‘Alfonso Signorini non mi vuole più vedere’, cosa è successo?

Un’ex concorrente del Grande Fratello, ben nota al pubblico, ha preso posizione in difesa del reality show, rispondendo alle critiche sollevate da alcuni opinionisti e telespettatori. La scrittrice e intellettuale Barbara Alberti, ospite della recente puntata di TvTalk, in onda su Rai Tre, ha condiviso il suo sostegno al programma, descrivendo la sua partecipazione come un’esperienza estremamente positiva.





Durante il programma, Alberti ha avuto modo di confrontarsi con giornalisti e commentatori, esprimendo chiaramente la sua opinione sul format del Grande Fratello. “Educare il reality è una stupidaggine sesquipedale, una follia – sostiene Barbara Alberti – Ovvio che, se chiusi, i sorci in una stanza dopo un po’ litigano, è quello il divertimento”. Queste parole evidenziano la sua critica a chi cerca di modificare la natura intrinseca del programma, che si basa su dinamiche di conflitto e interazione tra i concorrenti.

Ricordando la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Alberti ha difeso con determinazione il meccanismo dello show, lanciando un appello contro le condanne mosse alle sue dinamiche più forti o provocatorie. “Ovviamente è un gioco al massacro, ma ti pagano per esistere. Non facciamo i moralisti che non lo guardano. Il moralismo è ormai diventato un’industria. Il Grande Fratello è un gioco, le regole sono queste. Se vuoi lo guardi, altrimenti non lo guardi”, ha affermato, sottolineando l’importanza di accettare il format per quello che è.

Nel corso dell’intervista, Barbara Alberti ha anche svelato un curioso retroscena riguardante il suo ritiro dal Grande Fratello Vip 4. Ha raccontato come Alfonso Signorini, il conduttore del programma, abbia reagito alla sua decisione di abbandonare il reality: “Io ci sono stata e mi sono divertita infinitamente. Ci andrei tutti gli anni, se non fosse che Alfonso Signorini non mi vuole più vedere perché mi sono ritirata senza dirglielo. Io avevo cominciato a dire che volevo andarmene e loro, ovviamente, hanno cercato di trattenermi”.

Alberti ha descritto la sua esperienza all’interno della casa come emozionante e coinvolgente, affermando: “Mi sono divertita immensamente: entri e non hai il telefono, computer, amici, parenti… Non ti acchiappa più nessuno. Ti pagano per esistere, è veramente emozionante”. Queste parole riflettono la sua percezione del programma come un’opportunità unica di vivere un’esperienza diversa dalla vita quotidiana.

La difesa di Barbara Alberti del Grande Fratello si inserisce in un dibattito più ampio riguardo il ruolo dei reality show nella televisione contemporanea. Mentre alcuni li considerano un modo per intrattenere, altri esprimono preoccupazioni etiche sulle dinamiche di conflitto e sulla rappresentazione dei concorrenti. Alberti si schiera decisamente dalla parte di chi vede il programma come un gioco, con regole ben definite, che non deve essere oggetto di moralismi.