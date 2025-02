Grande Fratello, frase shock in diretta: il microfono di Alfonso non perdona. Il pubblico è furioso

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello giovedì 13 febbraio ha assistito a una serata ricca di emozioni e, come spesso accade, di accesi confronti. Tra sorprese, nomination e scontri, la tensione si è fatta sentire, soprattutto durante un momento che sta facendo discutere milioni di telespettatori.





Al centro delle polemiche c’è una frase pronunciata da Alfonso D’Apice durante le nomination, che non è sfuggita ai microfoni aperti e ha scatenato un’ondata di indignazione sui social. Un episodio che sta mettendo in difficoltà il programma e che molti spettatori hanno definito “inaccettabile” per un reality così seguito.

Scontro tra Alfonso e Mariavittoria: la frase incriminata

La puntata è entrata nel vivo durante le nomination, quando Mariavittoria Minghetti ha deciso di nominare proprio Alfonso D’Apice, motivando la sua scelta con parole che hanno acceso la discussione: “Nomino Alfonso per il discorso della leggerezza: è vero che ti trovo leggermente diverso, cambiato, più inasprito, e vorrei rivedere l’Alfonso che ho conosciuto”.

La reazione di Alfonso non si è fatta attendere e, con tono deciso, ha replicato: “Sono leggero quando c’è da essere leggeri e duro quando c’è da essere duri. E ti trovo molto poco coraggiosa”. Ma è stato un commento successivo, pronunciato a bassa voce ma catturato dai microfoni, a scatenare il caos: “Ti faccio saltare”, ha detto Alfonso rivolgendosi a Mavi.

Sebbene la frase sia stata detta a voce bassa, non è passata inosservata ai telespettatori, che hanno subito espresso il loro disappunto sui social, accusando Alfonso di aver usato toni inappropriati e aggressivi.

Social in rivolta: “Una frase inaccettabile”

Il commento di Alfonso ha immediatamente fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno condiviso il video del momento incriminato. Su Twitter, l’hashtag #GrandeFratello è diventato virale, accompagnato da accuse di aggressività e richieste di chiarimenti.

Un utente ha scritto: “Vi prego, facciamo girare questo video. Nel 2025 è inaccettabile che in diretta nazionale un uomo dica ‘ti faccio saltare’ e nessuno intervenga”. Un altro ha aggiunto: “Questa frase puzza di minaccia, trasuda aggressività. Da quando è permesso tutto questo schifo? Vergogna”.

In molti stanno taggando i profili ufficiali del Grande Fratello, di Rebecca Staffelli e delle opinioniste del programma, chiedendo che venga presa una posizione ufficiale sull’accaduto.

Mentre in studio il momento sembra essere passato inosservato, a casa i telespettatori hanno percepito chiaramente il tono e il contenuto della frase. La situazione sta mettendo in difficoltà non solo Alfonso D’Apice, ma tutto il programma, che ora si trova sotto i riflettori per motivi tutt’altro che positivi.

Mariavittoria, dal canto suo, non sembra essersi lasciata intimidire, continuando a spiegare la sua nomination con serenità: “Ti ho detto la mia, anche che avrei potuto nominare Chiara”. Tuttavia, il pubblico non ha gradito il comportamento di Alfonso, che molti ritengono eccessivo e fuori luogo.

Cosa farà il Grande Fratello?

Al momento, né Alfonso Signorini né la produzione del Grande Fratello hanno commentato l’episodio, ma la pressione del pubblico potrebbe portare a un intervento nelle prossime puntate. La finale si avvicina e il clima nella casa è sempre più teso, ma episodi come questo rischiano di compromettere l’immagine del reality e di allontanare una parte del pubblico.