Grande Fratello, il misterioso legame tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes: i fan pregano per una riconciliazione

Un’iniziativa sorprendente sta accendendo i riflettori su Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, le due concorrenti del Grande Fratello che hanno scatenato emozioni forti tra i fan.





Il legame tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, noto come “Zelena”, ha catturato l’attenzione di numerosi spettatori durante la loro partecipazione al Grande Fratello. Questo rapporto, caratterizzato da momenti di complicità alternati a tensioni e incomprensioni, ha suscitato diverse reazioni tra i fan. Alcuni, infatti, hanno intrapreso azioni particolari per esprimere il proprio sostegno. Negli ultimi giorni, un gruppo di sostenitori ha sollevato un vero e proprio polverone sui social, sollevando tematiche delicate come la bifobia e l’omofobia, sebbene in modo controverso e, in alcuni casi, poco appropriato.

Durante il periodo nella Casa, il rapporto tra Zeudi ed Helena ha visto alti e bassi. Inizialmente, le due concorrenti sembravano molto legate, ma un episodio significativo è stato quando i fan hanno inviato un messaggio aereo con la scritta “H&Z Eyes never lie”, visto come un incoraggiamento alla loro unione. Le due, visibilmente emozionate, hanno dimostrato di essere influenzate dal supporto esterno, rinforzando il legame con i loro fan.

Tuttavia, non sono mancati momenti di attrito. In una discussione, Zeudi ha espresso il desiderio di costruire un’amicizia con Helena, dicendo: “Magari un giorno nascerà un’amicizia”, ma Helena ha risposto in modo deciso: “Devi crescere tantissimo”. Le divergenze tra le due sono state chiare, soprattutto quando Helena ha trovato consolazione tra le braccia di Javier, scatenando una serie di reazioni nel pubblico e anche nella stessa Zeudi, che non ha preso bene i baci e le effusioni pubbliche tra i due.

Nonostante le difficoltà, il gruppo di fan di Zelena ha continuato a sperare in una riconciliazione. Alcuni di loro, addirittura, hanno ricorso alla religione, pregando affinché le due tornino insieme. Un video in particolare sta facendo il giro del web, in cui una donna brasiliana, credente, prega affinché Zeudi e Helena possano risolvere le loro divergenze. “Ho chiesto a Dio che oggi, per questa puntata, illumini il cuore di queste due lesbiche”, ha dichiarato la donna, mostrando quanto il supporto esterno possa influenzare gli eventi all’interno della Casa del Grande Fratello.

La preghiera prosegue con un messaggio di speranza, in cui si invoca la benedizione divina affinché tutto vada per il meglio. “Nel nome di Gesù, tutti nel fandom rimarranno vivi, felici e soddisfatti, e potranno godersi il martedì”, ha detto, esprimendo una fiducia incrollabile nel ritorno di Zelena. Ma la domanda che molti si pongono è: davvero tutto andrà bene?