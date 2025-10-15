Grande Fratello, Ivana Castorina si confessa: “Sono una donna trans, a mia madre dissi che suo figlio non era mai esistito”





Il reality show Grande Fratello ha visto l’emergere di storie personali significative, e una delle concorrenti, Ivana Castorina, ha scelto di aprirsi riguardo alla sua identità di genere. Durante una conversazione notturna con le compagne Grazia Kendi e Giulia Saponariu, Ivana ha rivelato di essere una donna trans, descrivendo un passato segnato da sofferenze e discriminazioni. La necessità di condividere questa parte della sua vita è emersa nel contesto della convivenza forzata all’interno della casa, dove le interazioni quotidiane spingono a una maggiore apertura.





Ivana Castorina ha spiegato: “Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione”. Questa affermazione mette in luce il profondo disagio che ha vissuto sin dall’infanzia. Riconosce di aver sentito il bisogno di esprimere la sua vera identità fin da giovane, quando utilizzava teli per simulare capelli lunghi e giocava con le Barbie. “Mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera”, ha dichiarato Ivana.

Il momento cruciale nella vita di Ivana è arrivato quando ha finalmente avuto il coraggio di confidare alla madre il suo malessere. “Ho detto ‘questa è l’ultima volta che mi vedi’. Mia mamma si è messa davanti alla porta e mi ha detto ‘magari è un momento, e se cambi idea?’”. La giovane ha ribadito la sua determinazione: “Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito”. Questa conversazione ha segnato un punto di non ritorno nella sua vita, aprendo la strada verso la sua transizione.

Intraprendere il percorso di transizione non è stato facile per Ivana. A 19 anni, ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico in una clinica di Trieste, che aveva scoperto guardando il Grande Fratello. La visione di una concorrente trans, Silvia Burgio, nella precedente edizione del programma, le ha dato la forza di intraprendere questo viaggio: “Vedere la felicità con cui quella donna parlava della sua nuova vita, le aveva fatto capire che non poteva esserci altra soluzione che quella”. Tuttavia, il cammino è stato costellato di ostacoli. Ivana ha raccontato di come inizialmente la sua richiesta fosse stata respinta due volte da un giudice, che la considerava “troppo maschietto”.

Nonostante le difficoltà, Ivana ha perseverato, supportata dalla madre, che è rimasta al suo fianco durante tutto il processo. “Io sono quella che sono grazie alla mia mamma”, ha affermato, riconoscendo l’importanza del supporto familiare nel suo percorso di vita. Dopo l’intervento, Ivana ha iniziato un periodo di scoperta di sé, esplorando la sua identità e i suoi gusti. Ha incontrato uomini che si sono innamorati di lei, ma ha anche vissuto esperienze dolorose, come quando un partner le ha detto: “Non sai che problemi sociali mi hai procurato”.

Oggi, Ivana Castorina è felicemente sposata e riflette sulla sua vita con una certa serenità. Sebbene le ferite del passato siano ancora presenti, esse appartengono a una fase della sua vita che ha superato. La sua storia, condivisa all’interno della casa del Grande Fratello, offre uno spaccato importante sulla condizione delle persone trans e sulle sfide che affrontano quotidianamente.

Questa testimonianza di Ivana rappresenta un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sulle esperienze delle persone trans e per promuovere un dialogo più aperto e inclusivo. La sua volontà di raccontare la propria storia, anche in un contesto così pubblico, può contribuire a ridurre il pregiudizio e a favorire una maggiore comprensione delle difficoltà vissute da chi si trova a vivere una realtà simile.



