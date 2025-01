Grande Fratello, Jasmine Carrisi entra nella casa e lancia una stoccata a Mariavittoria e Shaila

Jasmine Carrisi sorprende il pubblico con un ingresso a sorpresa al Grande Fratello, supportando la zia Amanda e svelando un duro confronto con Mariavittoria e Shaila

Jasmine Carrisi ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello durante la puntata del 27 gennaio 2025, non come nuova concorrente, ma come ospite speciale per supportare Amanda Lecciso, sua zia. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha subito colto l’occasione per un confronto diretto con alcune delle concorrenti, scatenando reazioni e facendo emergere dinamiche complesse.





Arrivata con un sorriso, Jasmine ha abbracciato affettuosamente Amanda, esprimendo tutta la sua vicinanza: “Sei sempre elegante, diplomatica, sei pazzesca. Non impazzire mai. Mi manchi, ti amo”. Un momento che ha dimostrato quanto il legame tra zia e nipote sia forte, con Amanda che ha rivelato: “Hai un pezzo del mio cuore, abbiamo anche un tatuaggio insieme”. Ma, non solo affetto, Jasmine ha approfittato dell’occasione anche per dire la sua su quanto stava accadendo nella casa.

In un confronto acceso, Jasmine ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare con Mariavittoria. Il messaggio che ha rivolto alla concorrente non ha lasciato dubbi: “Non sono qui per litigare, ma sei stata una delusione. Eravate tanto amiche, poi l’hai pugnalata alle spalle. Finalmente lei lo ha capito. Non sei stata coerente”. Le parole di Jasmine non sono passate inosservate, mettendo in luce le contraddizioni tra le due e sollevando una riflessione sulle dinamiche di gioco all’interno della casa.

Non solo Mariavittoria, anche Shaila è finita nel mirino di Jasmine. La Gatta aveva appena fatto una battuta su Jasmine, dicendo: “Non bastava una Lecciso, ce ne sono due”. Jasmine, rispondendo prontamente, ha dichiarato: “Io sono Carrisi, non Lecciso. Non mi piacciono i tuoi atteggiamenti. Con Amanda però sei stata coerente e le hai sempre detto tutto in faccia”. Un’affermazione che ha aggiunto ulteriore pepe alla discussione.

L’ingresso a sorpresa di Jasmine ha suscitato entusiasmo anche sui social, con i fan che hanno invocato a gran voce il suo ritorno nella casa come concorrente. In particolare, il momento finale, quando ha salutato Amanda con un simpatico “Salutami Javier”, ha scatenato il web. I telespettatori hanno apprezzato il suo sostegno e affetto per la zia, tanto che molti hanno commentato la sua affermazione, divertendosi con l’ironia della situazione.

Il legame tra Jasmine e Amanda si è dimostrato solido, e la sua presenza ha sicuramente lasciato il segno nella casa, portando una ventata di freschezza e mettendo in evidenza alcune verità tra i concorrenti.