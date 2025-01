“Grande Fratello”: Jessica Morlacchi abbandona la Casa dopo il provvedimento disciplinare

L’8 gennaio 2025, è andata in onda la ventunesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. La serata è stata significativa dal momento che è avvenuto un evento memorabile: Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare volontariamente il programma.





Ciò si è verificato in seguito ad alcune misure disciplinari prese contro di lei, Helena Prestes e Ilaria Galassi per i loro comportamenti considerati inappropriati di recente. Il ritornello della serata erano le nomination e l’abbandono del gioco di Jessica Morlacchi.

Inoltre, la serata ha comportato alcune nomination aggiuntive: Shaila, Tommaso e Luca sono state mandate al televoto, cosicché i fan devono scegliere chi resterà nella casa e chi dovrà trovarsi in strada nella successiva puntata. Tuttavia, il massimo colpo di scena era rappresentato dalla decisione di Jessica Morlacchi di abbandonare il gioco. La ragazza si è giustificata dicendo: “ Io le mani le ho tenute sempre in tasca, non potete mettermi sullo stesso piano di Helena Prestes” riferendosi all’aggressività della modella brasiliana.

La decisione della partecipante ha davvero scatenato la discussione pubblica: da una parte, c’erano molte persone che le davano ragione considerando la sua reazione imprevista, mentre, d’altra parte, molte persone pensavano che il suo comportamento fosse sproporzionato alla situazione.

Allo stesso tempo, ci sono stati anche molti momenti emozionanti: la conversazione con la mamma di Lorenzo Spolverato ha toccato il cuore dei fan, così come vari confronti tra i partecipanti alla Casa, che dimostrano che non è facile vivere nella Casa. Secondo i fan, la situazione inizia a scaldarsi e, in previsione della successiva strutturazione dal prossimo verdetto dei fan, la sinossi potrebbe svilupparsi a seconda del rapporto sapendo quali sono le opinioni di Ilaria e Jessica.

“Jessica lascia stare i bagagli che è un operazione a cui pensano dopo, puoi lasciare la casa” NON ALFONSO CACCIANDOLA⚰️#GrandeFratello pic.twitter.com/V9IlV3d2lJ — 𝙁𝙧𝙖𝙣 👑🦖 | Mezzanottini ERA (@demetinbenleri) January 8, 2025