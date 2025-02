Grande Fratello, Jessica Morlacchi in finale e Iago fuori: cinque concorrenti a rischio eliminazione

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 24 febbraio, il concorrente Iago Garcia è stato eliminato dopo aver perso al televoto contro altri quattro inquilini. La serata ha visto anche l’elezione della seconda finalista, Jessica Morlacchi, che ha trionfato in un televoto flash tra le donne. Le percentuali del televoto hanno confermato l’esito della serata, con Iago che ha ottenuto solo il 17.63% dei voti, risultando così il meno gradito dal pubblico.





Le percentuali finali del televoto sono state le seguenti:

Chiara : 23.03%

: 23.03% Giglio : 20.2%

: 20.2% Mattia : 19.89%

: 19.89% Shaila : 19.32%

: 19.32% Iago: 17.63%

L’elezione della seconda finalista è stata un momento significativo della puntata. Dopo una serie di salvataggi tra concorrenti di entrambi i sessi, il conduttore Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash esclusivamente femminile, coinvolgendo Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Al termine del televoto, il pubblico ha scelto Jessica come prima donna a raggiungere la finale di questa edizione del reality.

Durante la serata, non sono mancati anche momenti di tensione. Infatti, Alfonso Signorini ha richiamato Shaila per alcune sue affermazioni, dicendole: “Hai dato a Helena della put*ana, non prendermi per scemo”. Questa interazione ha messo in evidenza le dinamiche interne alla casa e la necessità di mantenere un certo rispetto tra i concorrenti.

Il gioco ha visto anche l’arrivo delle nomination, una fase cruciale del programma. Le nomination sono state effettuate sia in modo palese che segreto, come da prassi. Mariavittoria ha iniziato nominando Amanda, mentre Federico ha scelto Chiara. Chiara, a sua volta, ha nominato Mattia, e così via, fino a completare il giro di nomination. I nomi dei concorrenti che sono finiti al televoto sono stati: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma.

La tensione tra i concorrenti è palpabile, e le nomination hanno sicuramente influenzato le dinamiche all’interno della casa. Ogni concorrente è consapevole che le loro scelte possono avere ripercussioni significative sul loro percorso nel gioco. Con un numero ridotto di concorrenti rimasti, ogni decisione diventa sempre più cruciale.

La puntata del 24 febbraio ha messo in luce non solo le eliminazioni e le nuove finaliste, ma anche le relazioni e le rivalità che si sono sviluppate nel corso del programma. La presenza di Jessica Morlacchi come finalista rappresenta un traguardo importante, sia per lei che per il pubblico, che ha dimostrato di apprezzarla.

Con l’eliminazione di Iago Garcia, il Grande Fratello continua a sorprendere il suo pubblico, mantenendo alta l’attenzione e la suspense. Gli sviluppi futuri saranno sicuramente interessanti, con le nomination che potrebbero cambiare il corso della competizione. Gli spettatori attendono con curiosità di vedere come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti e chi avrà la meglio nelle prossime puntate.