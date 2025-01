Grande Fratello: Lorenzo svela la data di fine del programma, e scatta lo spoiler

Nella puntata di Grande Fratello del 11 gennaio 2025, Lorenzo Spolverato ha accidentalmente rivelato un’importante informazione sulla durata del programma, suscitando subito l’attenzione del pubblico. In un momento di relax sotto la doccia, mentre parlava con Emanuele Fiori e Stefania Orlando, Lorenzo ha svelato una notizia che avrebbe dovuto restare segreta, ovvero la data di fine della trasmissione.





L’involontaria rivelazione di Lorenzo Spolverato Nonostante la regia abbia cercato di censurare immediatamente il dialogo, con l’audio staccato poco dopo la rivelazione, le parole di Lorenzo sono ormai circolate velocemente. Il modello ha dichiarato: “La durata è di quattro mesi e mezzo, poi c’è la proroga per chi vuole di massimo 60 giorni.” Stefania Orlando, incuriosita, ha subito chiesto se la scadenza fosse il 31 marzo, ma la risposta di Lorenzo è stata chiara: “No, scade il 31 gennaio. La proroga non è obbligatoria.”

Le reazioni sui social e il dibattito sulla penale Subito dopo la gaffe, i commenti sui social si sono scatenati. Molti spettatori hanno iniziato a speculare sulla possibilità che Jessica Morlacchi, che aveva lasciato il programma prima del previsto, dovesse pagare una penale. “Jessica però è andata via prima”, ha scritto un utente, mentre altri hanno aggiunto dettagli sul fatto che, in caso di abbandono, alcuni concorrenti potrebbero dover pagare una penale che può arrivare anche a 50mila euro. “Quindi se Lorenzo abbandona, si becca la penale?”, ha commentato qualcuno, alimentando le discussioni tra i fan del programma.

Altri hanno osservato che, come Helena Prestes aveva accennato in un’altra conversazione, non tutti i concorrenti avrebbero lo stesso contratto, lasciando intendere che Jessica potrebbe aver avuto un accordo con scadenza anticipata. “Forse il contratto di Jessica era già in scadenza”, ha scritto un altro spettatore, sollevando il velo su possibili contratti differenti per i vari partecipanti.

La conclusione della discussione: chi sceglierà di rimanere? La gaffe di Lorenzo ha messo in evidenza anche le difficoltà che i concorrenti potrebbero affrontare se decidono di abbandonare la casa prima della scadenza del contratto, obbligandoli a fare una scelta importante. “Dopo fine gennaio, i concorrenti hanno il diritto di decidere se uscire o meno”, ha scritto un fan, mentre la discussione continua a infiammarsi online.

Con la possibilità che alcuni concorrenti possano decidere di lasciare la casa dopo il 31 gennaio, l’interesse del pubblico cresce, e mentre Lorenzo cerca di farsi perdonare per il suo involontario spoiler, tutti si chiedono se altri seguiranno l’esempio di Jessica o se preferiranno restare fino alla fine, affrontando le conseguenze di una possibile penale.