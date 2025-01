Grande Fratello: Luca rivela una “bomba” su Jessica, ma non si accorge che lei sta ascoltando tutto

La tensione nella Casa del Grande Fratello era totale e i concorrenti si esprimevano con parole dure. Protagonisti di una delle situazioni più significative sono stati Luca Calvani e Jessica Morlacchi, dopo che la cantante romana ha detto a Luca che le piaceva.





Il compagno di gioco di Jessica non si è lasciato scappare l’occasione per raccontare ciò che gli era stato rivelato a Eva Grimaldi e Stefania Orlando: che Jessica gli aveva proposto di iniziare a fidanzarsi per rendere la situazione interessante e curiosa per il pubblico in modo da avere successo al reality. Questo colpo di scena ha dato il via al definitivo addio tra i due e la situazione è degenerata in maniera incredibile.

Il momento chiave è arrivato quando ai concorrenti è stato mostrato un video che li aveva ripresi mentre, insieme a Maxime, Amanda, Stefania ed Eva, giudicavano senza mezzi termini la loro compagna, ignari che questa li stesse ascoltando dall’altro lato del muro.

I commenti ai danni di Jessica sono stati infimi e la situazione tra i concorrenti si è ulteriormente incattivita. Moltissimi giovani spettatori su Instagram si sono scagliati contro Jessica e gli altri membri del gruppetto. Molti puntano il dito contro Jessica. “Cosa ti credi di fare? #GFVip2 ” possono leggere i commenti del post che vi mostriamo in questo articolo.

Sul web, inoltre, non sono poche le persone infuriate con Luca e i suoi complici. “Luca ha fatto una figura barbina! E Amanda ascolta? #GFvip#GFvip4 ” scrivono alcuni, ma ci sono anche commenti che biasimano Jessica per i suoi atteggiamenti in Casa. Viene infatti considerato che la Morlacci non si stia impegnando nelle faccende quotidiane e abbia un atteggiamento eccessivamente flemmatico.