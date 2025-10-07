Grande Fratello, mistero nella notte: “Cose gravissime” contro Donatella, la regia censura le immagini





Due concorrenti del Grande Fratello, entrambi originari della Puglia, sono entrati nella casa come la cosiddetta “quota simpatia” dell’edizione attuale. Tuttavia, tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto non sembra esserci mai stata una reale intesa. Francesco, 29 anni, è un agente di polizia locale con una passione per il ballo, mentre Donatella, 46 anni, è una casalinga con un passato complesso, segnato da una difficile storia familiare. Suo padre, infatti, è stato un pentito di mafia legato al clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più temute della zona di Bari. Queste differenze di background e carattere hanno portato a un rapido scontro tra i due.





La tensione tra i due è esplosa durante la seconda puntata del reality, quando Donatella ha deciso di nominare Francesco senza mezzi termini. Davanti alle telecamere, ha affermato: “Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio, nonostante sia un pugliese. Sì, siamo a pochi km di distanza, ma non ci tolleriamo. Perché quando mi ha detto ‘tu stai in un mondo tuo’ ha iniziato male”. Questo attacco diretto ha sorpreso molti spettatori, ma per chi vive nella casa, non è stato affatto inaspettato.

Francesco, sentendosi offeso, ha risposto alle accuse di Donatella, sostenendo che le sue parole avessero mancato di rispetto al suo lavoro e alla sua divisa. Ha dichiarato: “Lei mi ha detto che io uso il distintivo per entrare a ballare, che ha visto persone che usano il distintivo. Una persona che dice queste cose per me non vive in Italia”. Le sue parole hanno rivelato un malessere più profondo, evidenziando la necessità di difendere non solo la propria dignità, ma anche quella dell’intera categoria professionale a cui appartiene.

La discussione non si è fermata in studio. Dopo la puntata, Francesco Rana si è sfogato in giardino con alcuni compagni d’avventura, tra cui Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi, Simone De Bianchi e Francesca Carrara. Il tono del suo sfogo era accorato, e ha raccontato episodi che, secondo lui, dimostrerebbero un atteggiamento ripetuto da parte di Donatella nei confronti delle forze dell’ordine. “Non la sopporto, io da quando sono entrato non le ho fatto niente. Ma come faccio? Da quando sono entrato non le ho fatto nulla e lei mi attacca e fa quei discorsi. Ci posso pure andare a parlare, ma mi rompe le scatole dal giorno uno. Ma poi la cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro, ha detto cose gravi e molto. Io le ho detto ‘ma tu a dire così non offendi solo me, ma tutti gli agenti di polizia’. Ma come si permette di dire cose gravi di quel tipo?!”.

Francesco ha insistito sul fatto che le parole di Donatella non sarebbero state isolate. A suo avviso, la coinquilina avrebbe ribadito più volte di aver visto persone entrare nei locali “con il distintivo”, un’accusa che considera “gravissima”. Il tono del suo sfogo si è fatto via via più acceso, tanto che la regia del programma ha deciso di intervenire, staccando improvvisamente l’audio e lasciando i telespettatori con il dubbio su cosa stesse per dire.

Il conflitto tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto sembra essere solo l’inizio di un rapporto destinato a generare ulteriori tensioni. Le loro personalità forti e le storie agli antipodi, unite solo da una provenienza comune, si scontrano in una casa dove ogni parola e gesto vengono amplificati dalle telecamere. La dinamica tra i due concorrenti potrebbe rivelarsi uno dei momenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello.

Con il proseguire del programma, le interazioni tra Francesco e Donatella continueranno a essere monitorate, e la loro incompatibilità potrebbe influenzare non solo il loro percorso individuale, ma anche il clima generale all’interno della casa. Gli spettatori attendono con interesse di vedere come evolveranno queste tensioni e se porteranno a ulteriori confronti o a una possibile riconciliazione. In un contesto così competitivo e visibile, le parole e le azioni di entrambi i concorrenti saranno cruciali nel determinare il loro destino nel reality show.



