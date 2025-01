Grande Fratello: Pamela Petrarolo furiosa con Jessica Morlacchi

Nella puntata del Grande Fratello del 2025 trasmessa il 8 gennaio, due momenti di grande risonanza hanno tenuto banco tra gli spettatori. Da un lato il ritorno di Pamela Petrarolo alla Casa dopo alcuni giorni di assenza per motivi familiari e, dall’altro, l’uscita inaspettata di Jessica Morlacchi.





La concorrente è entrata decisa a salutare tutti con un curioso inno al rifiuto che ha animato non poco le discussioni tra gli inquilini. La petrarolo, già nota per la sua partecipazione in Non è la Rai, è rientrata tra le mura protette ed è stata accolta da caldi abbracci e saluti di affetto tra i compagni. ‘Mi siete mancati tanto. È stato difficile allontanarmi, ma dovevo andare dalle mie figlie per capire se stessero bene.

Ora sono tornata, tutto è a posto’ ha dichiarato questo pomeriggio al rientro. Ma mentre Pamela gettava le sue cose nella stanza, ieri sera Jessica si è presentata in sala giochi, ormai vestita, ed ha finalmente preso una decisione. A prenderla tutti in contropiede. Mentre la petrarolo urlava “Banali… banali…”, infatti, la morlacchi ha terminato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, dopo quattro mesi. A sorpresa.

Le dure parole di Pamela contro Jessica

La tensione tra le due, già nota dalle poche scene in cui le due erano a confronto, si è acquistata oltremodo dopo le accorate discussioni, spesso accese anche tra Jessica e Helena Prestes. La sera dopo, Pamela Petrarolo si era affacciata in soggiorno e aveva risposto senza mezzi termini. Rivolta in camera, come se volesse parlare direttamente a Jessica, ha affermato: “Jessica, se mi senti, sei una grandissima str*. Hai lasciato e non si lascia. Te l’ha detto anche tuo padre: “Chi si ritira dalla lotta è un gran figlio di …”.

Poi ha continuato la petrarolo, durissima sul comportamento della Morlacchi all’interno del reality: “Sei entrata con i porcospini, sei stata simpatica, forte, talentuosa. Poi ti hai rovinata coi maschi, coi rapporti con Giglio e Luca. Ma cosa ti è saltato in mente? Dovevì metterti a fare esercizi. Non ti serviva quella sparienza…”

La fragilità di Jessica e il percorso dentro la Casa

Anche le donne nella Casa non hanno esitato a commentare l’esperienza di Jessica. Pamela, in particolare, ha suggerito che Jessica fosse preda dei suoi sentimenti per gli uomini. “Lei perde la ragione perché cerca costantemente l’amore, ha bisogno di sentirsi amata. È una donna fragile, ma una persona buona. Peccato che sia caduta nella trappola di queste pseudo-relazioni che hanno condizionato il suo percorso.” Ha spiegato Pamela. La Petrarolo sembra giustificare alcuni atteggiamenti della ragazza, e fa presente che la fragilità di Jessica l’ha portata a cercare l’affetto in modo sbagliato. Tuttavia, non ha esitato a criticare le sue scelte.

Un atteggiamento insensato

Pamela ha inoltre sostenuto che, per quanto potesse capire la situazione, non poteva giustificare alcune azioni. “Una donna che cerca di non sentirsi sola, che vuole essere appoggiata e sentirsi importante. Questo la rende fragile, ma non può giustificare tutte le sue scelte.” Ha continuato. Secondo la concorrente, il percorso di Jessica e le sue difficoltà nell’affrontare la competizione sono state troppo influenzate dagli uomini.

Le dichiarazioni di Pamela hanno alimentato un vespaio di commenti sui social e tra i fan del programma, che si chiedono se Jessica tornerà ufficialmente nello studio per spiegare la sua decisione. La situazione notte e giorno dell’ospitata resta sotto stretto osservamento, mentre il pubblico diffonde la notizia della sua partecipazione al reality show.