Grande Fratello: possibile nuovo abbandono per una concorrente, crisi in confessionale

Un nuovo abbandono potrebbe essere in vista al Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, una delle concorrenti avrebbe avuto un pesante crollo nella notte tra il 9 e il 10 gennaio.





La concorrente avrebbe manifestato la volontà di lasciare il gioco. La notizia, naturalmente, ha subito attirato l’attenzione di Alfonso Signorini, che dopo l’addio di Jessica potrebbe perdere un’altra protagonista interessante.

Il crollo in confessionale e il possibile ritiro

La notizia è stata data dall’influencer Amedeo Venza, che sulla sue pagine Instagram ha commentato l’accaduto. Venza ha spiegato che la concorrente, dopo essersi incupita e avere toccato il fondo, è letteralmente impazzita in confessionale.

L’influencer, inoltre, ha lanciato un sondaggio tra i suoi follower per cercare di capire se la concorrente lascerà il gioco prima dell’andata in onda della prossima puntata.

Ilaria Galassi al centro dell’attenzione

Secondo quanto riferito da Venza, il nome della concorrente che starebbe seriamente pensando di uscire sarebbe Ilaria Galassi. L’influencer ha confermato che la ragazza sia rimasta per diverso tempo in confessionale, manifestando la volontà di abbandonare la casa. Inoltre, la Galassi è stata coinvolta in una penalità che l’ha messa direttamente in televoto d’ufficio insieme a Helena, dopo che tra le due era scoppiata una rissa che aveva allarmato non poco gli altri concorrenti.