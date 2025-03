Grande Fratello, riepilogo 17 marzo: eliminazioni sorprendenti, scontro tra Shaila e Lorenzo, le nuove nomination

Tra il 17 e il 18 marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In questa edizione, ben due concorrenti hanno dovuto lasciare la casa, ma uno di loro ha avuto l’opportunità di rientrare grazie a un bonus.





La trasmissione si è aperta con un focus sulla crisi tra Mariavittoria e Tommaso. Alfonso Signorini ha esordito dicendo: “Dopo 6 mesi se ne sta andando anche la voce, ma ce la faremo”, prima di introdurre Maria Teresa Ruta e le Monsé, vestite in modo bizzarro. La tensione tra Mariavittoria e Tommaso è palpabile: lei accusa lui di trasformarsi in un nemico durante le liti, affermando: “Diventi un nemico che vuole infangarmi”. Tommaso si difende, spiegando di essere infastidito dall’interferenza di Zeudi nella loro relazione.

Mariavittoria continua, dicendo: “Tommaso appesantisce la nostra relazione, io un po’ la subisco. Vorrei più leggerezza”. Le opinioniste commentano la situazione. Cesara esprime la sua opinione, affermando: “Per me il problema di Mariavittoria è che sente mancanza di fiducia da parte di Tommaso e questo le donne non lo sopportano. O la prendi com’è o non la prendi. In questa vicenda sei te che devi crescere”. Beatrice, invece, sottolinea a Tommaso: “Abbiamo l’impressione che sei molto innamorato e, invece di essere felice dei momenti in cui lei è felice senza di te, diventi possessivo”.

Anche la coppia formata da Lorenzo e Shaila attraversa un periodo difficile. La loro relazione è giunta al termine e ora si scambiano accuse reciproche. La lite è accesa e i toni si alzano, con Shaila che lamenta di aver sprecato tempo con Lorenzo, che a suo dire ha sempre indossato una maschera. Lorenzo si difende, ma la discussione si protrae: “Mi hai buttato mer*a addosso”, è una delle frasi scambiate durante il loro confronto. È ormai chiaro che la loro storia è finita.

Non mancano le tensioni anche tra il conduttore e l’opinionista Beatrice Luzzi. La lite scoppia quando Luzzi, rispondendo a un tweet di Stefania contro Shaila, spiega alla velina che in realtà è molto amata e che dietro quel tweet ci sono messaggi di supporto. Signorini la richiama immediatamente, dicendo: “Non puoi portare notizie dall’esterno, non può farlo”. La situazione si fa tesa, con Signorini che ribadisce: “Non hai fatto una cosa corretta. Non potevi rivelarlo”.

La serata è segnata anche da eliminazioni inaspettate. Dopo l’uscita di Javier, che ha beneficiato del bonus, si è verificata una seconda eliminazione. I tre finalisti – Jessica, Lorenzo e Zeudi – sono stati chiamati a pescare dei piramidali. Chi trova quello dorato ha il potere di avviare una nuova catena che porterà a un televoto flash. Lorenzo è il “fortunato” e inizia la catena di salvataggi.

Lorenzo decide di salvare Shaila, dichiarando: “Al di là di tutto, non sputo nel piatto in cui ho mangiato…”. Shaila lo ringrazia e sceglie Chiara, affermando: “So chi salverà (Giglio, ndr). Li amo tutti e due allo stesso modo”. Chiara opta per Giglio, dicendo: “Abbiamo un bellissimo rapporto, ti adoro”. A questo punto, Giglio sceglie di salvare Javier: “Lui è al mio fianco fin dal primo giorno”. Infine, Javier salva Helena, affermando: “Nonostante tutto, scelgo Helena”.

Alla fine, uno tra Mariavittoria e Tommaso deve lasciare definitivamente la casa. I due hanno trenta secondi per scegliere una persona da portare con sé al televoto e optano per Chiara, che si salva immediatamente. Tuttavia, a dover abbandonare la casa è Tommaso. Mariavittoria esprime il suo dolore, dicendo: “Non ce la farò questi giorni senza di te”.

La puntata si chiude con le nomination, che saranno rese note nel corso della settimana. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì prossimo, in occasione della semifinale.