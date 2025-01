Grande Fratello, scandalo in casa: Lorenzo Spolverato fa un commento su un altro concorrente

Un nuovo episodio controverso scuote il mondo del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato, modello milanese, ha sollevato un polverone con una battuta su un suo compagno di avventura, scatenando una serie di reazioni sia dentro che fuori dalla casa. Durante una conversazione in giardino con Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, Lorenzo ha fatto riferimento a un episodio che ha coinvolto un altro concorrente, Calvani, dicendo: “Lui sotto il piumone, da solo…”.





Sebbene le telecamere non abbiano mostrato nulla di compromettente, le parole di Spolverato hanno scatenato un dibattito acceso tra i telespettatori. La sua dichiarazione, inizialmente percepita come una battuta, ha fatto infuriare molti fan del programma. In particolare, alcuni hanno reagito con critiche aspre, accusando Lorenzo di lanciarsi in commenti poco opportuni, mentre altri hanno suggerito che si trattasse di una bufala inventata dal modello milanese per screditare un rivale.

Questa non è la prima volta che, all’interno della Casa del Grande Fratello, si diffondono voci tendenziose tra i concorrenti. Nel passato, alcuni hanno cercato di gettare discredito su altri partecipanti con dichiarazioni infondate, e questa volta sembra non fare eccezione.

Il caos è iniziato quando Maria Vittoria Minghetti ha accennato alla situazione, riferendosi al concorrente Calvani e al presunto scandalo sotto le coperte. Lorenzo ha quindi aggiunto, in modo scherzoso: “Calvani, quello che stava sotto il piumone, che si faceva le…”. La clip, divenuta subito virale sui social, ha generato indignazione. Un telespettatore ha commentato: “Lorenzo che prende in giro Calvani dicendo che si faceva le pi**e sotto al piumone… ma non dimentichiamo i tuoi video dietro la tenda, Lorenzo!” Mentre un altro ha scritto: “Comportamenti davvero da cafoni!”

Nel frattempo, il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Calvani è diventato sempre più teso nelle ultime settimane. In particolare, la rivalità si è accentuata quando Calvani ha deciso di schierarsi con Helena Prestes, mentre Lorenzo ha intrapreso una vera e propria battaglia contro di lei, cercando di smontare ogni argomentazione della sua avversaria. La situazione è ulteriormente peggiorata quando Luca ha accusato Lorenzo di voler manipolare le opinioni degli altri concorrenti, imponendo la sua visione su chi lo circonda: “Se non convinci, allora elimini”.

Queste frizioni continuano a crescere, alimentando il clima di conflitto che segna le ultime settimane di gioco nella casa del Grande Fratello. Mentre il programma si avvicina alla sua fase finale, i concorrenti sembrano sempre più divisi, e le tensioni non accennano a diminuire.