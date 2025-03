Grande Fratello, scena clamorosa in giardino: Jessica rimane scioccata dalle parole di Helena!

Dopo il loro rientro nella casa del Grande Fratello, Helena e Jessica hanno completamente rivoluzionato il loro rapporto, passando da una profonda rivalità a una vera amicizia, caratterizzata da stima e affetto reciproco. Le due concorrenti, che erano state squalificate a causa di una violenta lite culminata nel lancio di un bollitore, hanno ricevuto una seconda opportunità dagli autori del programma, in risposta ai risultati deludenti in termini di ascolti. Così, attraverso il televoto, Helena e Jessica sono rientrate nella casa insieme a Iago Garcia ed Eva Grimaldi.





Da quel momento, Jessica ha iniziato a prendere le distanze dal gruppo Shailenzo e da Zeudi, avvicinandosi sempre di più a Helena. Il loro legame è cambiato radicalmente. Jessica ha spiegato che, prima della squalifica, l’atmosfera nella casa era diventata estremamente tesa e tossica, causando stress e litigi continui. Dopo essere uscite, entrambe hanno avuto modo di riflettere sulla situazione e hanno riconosciuto i propri errori, rendendosi conto di avere in comune molte esperienze.

Il pubblico ha potuto assistere a diversi momenti divertenti tra le due, culminati in una scena virale che ha fatto il giro dei social media. In un video girato in giardino, Helena ha introdotto a Jessica una pratica insolita chiamata “yoga per gli occhi”. Quando Helena ha chiesto: “Hai mai fatto yoga degli occhi?”, Jessica ha risposto, confusa: “Che?”. Dopo che Helena ha ripetuto la domanda, Jessica, visibilmente perplessa, ha continuato: “Eh no, ma si paga?… Ma non è meglio tipo qualsiasi whisky?” Questo scambio di battute ha divertito gli utenti dei social, che hanno commentato con entusiasmo il lato comico delle due concorrenti, che solo due mesi fa non si sopportavano.

Il cambiamento radicale nel loro rapporto ha dimostrato che anche nelle situazioni più difficili è possibile trovare un nuovo equilibrio. Una fan di Helena ha commentato sotto al video: “Jessica è una delle tante vittorie di Helena”. Altri utenti hanno osservato: “Ho visto la scena in diretta, ste due insieme sono una comica” e “Se solo Jessica si impegnasse un po’ di più… sarebbero state esilaranti insieme.”

Questa evoluzione del loro rapporto ha catturato l’attenzione del pubblico, che attende con ansia i momenti che vedono Helena e Jessica protagoniste insieme. La loro amicizia, costruita su un passato di conflitti, è diventata un esempio di come la comprensione e la riflessione possano portare a relazioni più sane e positive.

Inoltre, il pubblico ha notato un cambiamento significativo nel comportamento di Jessica, che ora sembra più serena e aperta, mentre il legame con Helena continua a rafforzarsi. Le due concorrenti stanno dimostrando che è possibile superare le avversità e costruire nuove relazioni, anche dopo esperienze traumatiche.