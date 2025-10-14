Grande Fratello, scontro in diretta tra Domenico e la fidanzata Valentina: “Mi fai passare per cornuta”





Un episodio inaspettato ha scosso la casa del Grande Fratello, dove Valentina, fidanzata di Domenico D’Alterio, ha chiesto di incontrarlo per affrontare la situazione che si è creata con la concorrente Benedetta Stocchi. La relazione tra Domenico e Valentina, che dura da circa nove anni, è stata messa a dura prova dalla crescente intimità mostrata dal concorrente verso Benedetta. Durante la puntata di lunedì 13 ottobre, Simona Ventura ha deciso di far ascoltare a Domenico un messaggio video di Valentina, nel quale esprimeva il suo stato d’animo.





Nel video, Valentina ha dichiarato: “Sto male. Ci ho pensato tanto prima di fare questo perché non volevo danneggiarti, però non mi puoi ferire alle spalle per l’ennesima volta e umiliarmi.” Ha quindi fatto riferimento ai comportamenti di Domenico nei confronti di Benedetta, descrivendo scene che l’hanno profondamente colpita: “La prendi, le baci il collo, le salti addosso, lei si siede sulle tue gambe senza avere rispetto di me.” Valentina ha anche sottolineato che simili atteggiamenti non erano nuovi per lei: “Riaprire ferite del passato a me non va bene.”

Dopo aver visto il filmato, Domenico ha cercato di difendere la sua posizione, affermando che con Benedetta c’era solo un’amicizia. Tuttavia, il confronto diretto con Valentina si è rivelato intenso e carico di emozioni. Valentina si è mostrata subito furiosa, paragonando la situazione a quella di un reality show: “Ti sei buttato addosso a una donna in costume, dandole i baci sul collo oppure prendendola di dietro. Se lo avessi fatto io? Tu determinate cose di me non le accetti.” Ha poi ricordato a Domenico che al di fuori della casa ci sono lei e sua figlia che lo osservano.

Domenico, pur mantenendo inizialmente la sua posizione, ha iniziato a cedere di fronte alle accuse di Valentina, ammettendo: “Forse ho sbagliato qualcosa, ti chiedo scusa.” Valentina ha ribadito l’importanza di comprendere la sua situazione: “Ti devi dare una calmata.” Ha sottolineato come, da fuori, sia lei a dover gestire le conseguenze delle azioni di Domenico.

In un momento successivo, Domenico ha ribadito: “Benedetta per me è una persona importante in questa casa.” A queste parole, Valentina ha perso la pazienza, esclamando: “E allora stai con Benedetta se è importante. In un rapporto d’amicizia le dai i baci sul collo? Dopo tutto quello che mi hai fatto passare.” Ha continuato a esprimere il suo dolore, dicendo: “Sai io fuori da che passo? Per la cornuta. Io ti amo e ti rispetto, pretendo rispetto da te. C’è pure una bambina che ti guarda.”

Simona Ventura ha cercato di intervenire nella discussione, affermando di non poter comprendere appieno la situazione poiché ha un marito meraviglioso. Successivamente, le ha dato l’opportunità di parlare anche con Benedetta. Quest’ultima si è avvicinata alla coppia e ha chiesto scusa: “Sono mortificata. Parliamo moltissimo di te e della bambina. Prenderò le distanze, mi dispiace.” Questo scambio ha portato a una momentanea distensione della situazione.

Nonostante il chiarimento tra Benedetta e Valentina, la tensione rimane palpabile. La questione della vicinanza tra Domenico e Benedetta non sembra risolta, e la preoccupazione di Valentina per il futuro della sua relazione è evidente. Con la presenza di una figlia da proteggere e la necessità di mantenere un equilibrio, la situazione continua a essere delicata.



