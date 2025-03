Grande Fratello, Shaila e Lorenzo lanciano il sale: il misterioso rituale contro Helena Prestes

Una scena avvenuta durante una cena nella Casa del Grande Fratello ha sollevato un acceso dibattito sui social, in particolare su X (precedentemente Twitter). I protagonisti dell’episodio sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, accusati di un comportamento ritenuto offensivo nei confronti della concorrente brasiliana Helena Prestes. Il gesto, giudicato da molti utenti come un atto di bullismo, ha portato a numerose richieste di intervento rivolte ad Alfonso Signorini, conduttore del programma.





L’episodio incriminato si è verificato durante una cena in cui i concorrenti erano riuniti attorno al tavolo. Nel video che sta circolando in rete, si vede chiaramente Helena Prestes portare un cesto di pane per condividerlo con gli altri. Subito dopo aver preso un pezzo, Shaila Gatta si è lanciata due pizzichi di sale alle spalle, un gesto che secondo la tradizione popolare servirebbe a scacciare la sfortuna. Poco dopo, anche Lorenzo Spolverato ha imitato l’ex velina, aggiungendo un commento sarcastico: “Porta fortuna? Buttiamoci tutto il barattolo allora”. L’atteggiamento dei due gieffini è stato interpretato da molti spettatori come un attacco diretto alla modella brasiliana.

Sui social, il gesto ha scatenato una vera e propria bufera. Numerosi utenti hanno accusato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di comportamenti scorretti e offensivi, chiedendo alla produzione del programma di prendere provvedimenti. Alcuni commenti su X sottolineano come l’episodio non possa essere ignorato: “Alfonso Signorini, devi prendere provvedimenti per Shaila e Lorenzo anche se è in finale. Il gesto che hanno fatto a tavola buttando il sale quando è passata Helena, non esiste. Con questo bullismo la devono finire. Shaila squalificata”. Un altro utente ha scritto: “Perché non fate vedere Shaila e Lorenzo che parlano di malocchio quando passa Helena e buttano il sale?”.

Non è la prima volta che Shaila Gatta si rende protagonista di un gesto simile. Lo scorso febbraio, infatti, un episodio analogo aveva già fatto discutere. In quell’occasione, l’ex velina aveva preso un barattolo di sale e ne aveva lanciato una piccola quantità alle sue spalle subito dopo il passaggio di Helena Prestes, commentando: “Un po’ di fortuna”. Questo precedente ha contribuito a rafforzare l’idea, tra i fan del programma, che il gesto sia una sorta di “protezione” nei confronti della modella brasiliana, considerata portatrice di sfortuna.

La tradizione legata al sale, infatti, è nota in molte culture come un rituale scaramantico per allontanare la negatività. Tuttavia, il contesto in cui è stato compiuto il gesto ha portato molti a interpretarlo come una forma di scherno nei confronti di Helena Prestes. L’associazione tra il lancio del sale e la presenza della modella è stata percepita come un messaggio implicito di esclusione o disprezzo, alimentando le accuse di bullismo.

La polemica ha assunto proporzioni significative, con molti spettatori che hanno chiesto alla produzione del Grande Fratello di intervenire. Le richieste di squalifica per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono moltiplicate, soprattutto in vista della finale del programma. Gli utenti hanno sottolineato come episodi di questo tipo non debbano essere tollerati, specialmente in un contesto televisivo seguito da milioni di persone.

La Ferruzzi è squalificata x aver sputato a terr al passaggio di Nikita. Qui vediamo una #shaila gettarsi il sale alle spalle al passaggio di #Helena. Vogliamo la squalifica xkè il gesto ha lo stesso significato.#GrandeFratello @alfosignorini @pomeriggio5 @Striscia @verissimotv pic.twitter.com/B41DRaA85N — La Dispettosa (@Allegra0001) March 23, 2025