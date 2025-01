Grande Fratello: Stefania e Luca Criticano Shaila e Lorenzo, Scatenando Reazioni Sul Web

Con poche ore ancora alla puntata in diretta del Grande Fratello, il web è in fermento per quanto si verificato in casa tra i protagonisti Shaila e Lorenzo. Infatti, i loro comportamenti in quei momenti sono stati commentati e discussi da subito con i coinquilini in casa.





In particolare, le serate scorse Stefania Orlando e Luca Calvani hanno dato spettacolo e i loro commenti hanno destato reazioni contrastate tra i fan. Nella serata del 12 gennaio, durante una cena organizzata, Eva ha notato l’assenza dei due, cosa che ha fatto scatenare Stefania. La howgirl, rivolgendosi soprattutto ad Amanda, Eva, e ad Helena ha insinuato che i due stessero preparando delle “strategie”.

Infatti, a suo dire, Lorenzo aveva appena lasciato il confessionale e aveva chiamato Shaila per parlare “dei prossimi passi da fare”. Stefania ha voluto notare che i due stessero cercando “pedine da muovere” in vista della diretta. Intrattenimento.tiscali.it riporta che la discussione continuata con la battuta sarcastica di Luca Calvani, che ha imitato le due, prendendole in giro. “Non pu essere tutto a 90 gradi sempre”, ha detto lui riferendosi a Shaila seduta su una sedia.

“Lei è sempre così, ti amo, ah, tu sei la mia donna”, Luca concludendo: ” Ci manca solo il trapezio e siamo al circo “. Luned, Luca si era poi confessato stanco di vedere e sopratutto sentire Lorenzo e Shaila. “Mi mancano solo i trapezisti, ormai non ci credo che non siano un po’ stanchi.

Io lo sono solo a guardarli”. Insomma, i due protagonisti non avranno certo suscitato insieme agli altri coinquilini una reazione positiva in casa A quanto pare, la discussione e il confronto tra i due e la coppia verranno sicuramente risentiti e fonte di divisione tra i fans. Infatti, ce chi dalla parte di “Shailenzo” cioè i due inizialmente nominati convinti che i due hanno ragione e, chi non si trova d’accordo nel comportamento di questi due protagonisti.

Inoltre, la cosa si fa ancora più interessante considerando che Shaila è al televoto e quindi la situazione potrebbe evolversi in modi completamente diversi dai vari presupposti. Certo, c’è da chiedersi se la registrazione verrà trasmessa da Alfonso Signorini alla coppia durante la prossima puntata, prevista per il 23 gennaio. Soprattutto, si tratterà di un altro momento cruciale per i protagonisti, visto che le tensioni erano già molto alte.