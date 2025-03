Grande Fratello, un vecchio video di Federica su Zeudi sconvolge il pubblico e i concorrenti

Un filmato risalente all’ingresso di Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello è tornato al centro dell’attenzione sui social, in particolare su X, grazie alla ripubblicazione di un utente. Il video mostra Federica Petagna, ex fidanzata di Alfonso D’Apice, mentre mette in guardia l’ex compagno proprio sulla nuova concorrente, suscitando curiosità e dibattiti tra i telespettatori del reality.





Nel filmato, Federica Petagna si rivolge ad Alfonso D’Apice con toni preoccupati, avvertendolo di stare attento a Zeudi Di Palma, che aveva appena fatto il suo ingresso nel programma. Le sue parole, che all’epoca erano sembrate semplicemente un consiglio, hanno assunto un nuovo significato ora che Zeudi è diventata una figura centrale all’interno del reality. Il video ha rapidamente guadagnato popolarità, attirando una grande quantità di commenti da parte del pubblico.

In particolare, il messaggio di Federica sottolineava un atteggiamento ambiguo da parte di Zeudi, che la giovane aveva notato fin dai primi momenti. Nel video, si sente chiaramente Federica affermare: “Non è sincera, mentre fa un discorso poi ne fa un altro, dice che non ha visto, mentre poi ha visto, poi mentre dice che non sa le cose, poi le sa”. La frase, ripresa e commentata dagli utenti di X, ha scatenato un acceso dibattito online. Molti telespettatori hanno elogiato l’intuizione di Federica, sostenendo che avesse colto fin da subito le contraddizioni di Zeudi.

Alcuni utenti, infatti, hanno scritto sui social: “Brava Federica, l’aveva inquadrata subito, comunque molto meglio lei delle due bugiarde” e “Fin dall’inizio Zeudi ha seminato il panico con le sue contraddizioni”. Altri hanno criticato la produzione del programma, accusandola di non aver mai mostrato il video durante le puntate del reality. “Ma vi rendete conto che la produzione non ha mai fatto vedere nulla di ciò? Vuol dire che tutela Zeudi e di riflesso sostiene questo fandom tossico, che squallore”, ha commentato un utente.

Le dichiarazioni di Federica Petagna non si sono limitate al video. La giovane aveva confidato alle amiche di trovare Zeudi Di Palma troppo invadente, accusandola di essersi espressa sulla sua relazione con Alfonso D’Apice senza averne il diritto. Secondo Federica, Zeudi si sarebbe intromessa in una storia che non la riguardava, mostrando un atteggiamento che lei definiva “contraddittorio e invadente”. Questi dettagli, emersi solo ora, hanno alimentato ulteriormente le discussioni tra i fan del programma.

Il Grande Fratello, ormai giunto alla conclusione, continua a far parlare di sé anche fuori dalla Casa, grazie a episodi come questo che riemergono e riaccendono l’attenzione del pubblico. La figura di Zeudi Di Palma, in particolare, è al centro di numerosi dibattiti, con opinioni contrastanti tra chi la sostiene e chi, invece, la critica apertamente.

Il video di Federica Petagna ha riportato l’attenzione su un momento passato del reality, dimostrando quanto le dinamiche tra i concorrenti continuino a interessare il pubblico anche a distanza di tempo. Nel frattempo, i fan del programma si dividono tra chi apprezza l’autenticità di Zeudi e chi, invece, ritiene che le osservazioni di Federica fossero fondate.