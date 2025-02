Grande Fratello, Yulia sempre più lontana da Giglio: nuove indiscrezioni sul suo rapporto con l’ex

Nuove voci scuotono il Grande Fratello: secondo recenti indiscrezioni, Yulia sarebbe sempre più distante da Giglio e sempre più vicina al suo ex, Simone Costa. Le rivelazioni potrebbero mettere a rischio la relazione tra la ragazza e il gieffino.





Fuori dalla Casa del Grande Fratello, la situazione di Yulia continua a far discutere. La ragazza, eliminata dal reality, è stata oggetto di numerose segnalazioni che mettono in dubbio la sua fedeltà a Giglio, ancora in gioco. Prima si era parlato di un presunto tradimento a Capodanno, poi sono emerse foto che la ritraevano in compagnia del suo ex fidanzato, Simone Costa. Ora, nuove voci sembrano complicare ulteriormente il quadro.

Secondo quanto riportato da Grazia Sambruna durante la trasmissione 361 Lounge, la situazione tra Yulia e Giglio potrebbe essere molto diversa da quella percepita dal concorrente del Grande Fratello.

La rivelazione: “Yulia dorme con il suo ex”

Le dichiarazioni di Grazia Sambruna, riprese dal sito Biccy, hanno gettato nuove ombre sul comportamento di Yulia dopo l’uscita dal reality. L’esperta di gossip ha infatti raccontato di aver ricevuto informazioni certe su un presunto riavvicinamento tra la ragazza e il suo ex, Simone Costa:

“Un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio una cosa e questa fonte è molto, molto certa: in questo periodo, Yulia non solo sta andando in pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma ci dorme anche insieme. Eh sì, me l’hanno detto e non è solo successo una volta, è capitato più volte”.

Le parole di Sambruna si ricollegano a precedenti segnalazioni secondo cui Yulia avrebbe inizialmente negato di aver incontrato il suo ex, per poi ammettere di aver cenato con lui su consiglio dei rispettivi avvocati, che avrebbero suggerito di mantenere un rapporto civile. Tuttavia, secondo la fonte dell’opinionista, la situazione sarebbe andata ben oltre una semplice amicizia:

“Bene, ma adesso stiamo esagerando, perché lei e Simone dormono insieme. La mia fonte è certa”.

Giglio sarà informato delle indiscrezioni?

La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando le reazioni dei fan del Grande Fratello. In molti si chiedono se la produzione del programma deciderà di informare Giglio di queste rivelazioni durante la prossima puntata in diretta.

La situazione, se confermata, potrebbe cambiare gli equilibri dentro e fuori dalla Casa. Giglio, ignaro di tutto, continua il suo percorso nel reality senza sapere delle voci che circolano su Yulia. La sua reazione, se dovesse venire a conoscenza della vicenda, potrebbe portare a nuovi sviluppi nel programma.

Per il momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte della diretta interessata. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se la questione verrà affrontata e quale sarà la posizione di Giglio rispetto alle indiscrezioni sempre più insistenti.