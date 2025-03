Grande Fratello, Zeudi a Chiara: ‘Non ci posso credere!’ Il retroscena dopo la diretta

La semifinale del Grande Fratello è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e sorprese inaspettate. Durante la puntata di lunedì 24 marzo, ben tre concorrenti sono stati eliminati, lasciando il pubblico senza parole. A dover abbandonare la casa sono stati Javier, Giglio e Shaila, tre protagonisti molto forti di questa edizione. Con la loro uscita, Lorenzo è rimasto l’unico uomo ancora in gara, mentre la casa si prepara a chiudere definitivamente tra una settimana, quando sarà incoronato il vincitore di questa edizione.





La finale si avvicina, e il cerchio si stringe sempre di più. Durante la diretta, Helena ha conquistato un posto tra i finalisti, unendosi così a Lorenzo, Jessica e Zeudi. La modella brasiliana ha superato al televoto flash sia Shaila che Chiara, ottenendo il consenso del pubblico. Subito dopo il verdetto, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha espresso la sua soddisfazione: “Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più”, ha dichiarato davanti alle telecamere del reality.

Il percorso verso la finale, però, non è stato privo di tensioni. Durante il televoto che ha decretato l’ingresso di Helena in finale, il pubblico si è fatto sentire con cori e applausi dedicati alla modella, ormai soprannominata “regina del GF” dai suoi fan. Tuttavia, questa decisione non è stata accolta bene da tutti, sia dentro che fuori dalla casa. Tra i più delusi c’è stata Zeudi, che ha espresso le sue perplessità in una conversazione con Chiara, come mostrato da una clip ripresa dalla diretta h24 del programma.

La vincitrice di Miss Italia ha ammesso di aspettarsi questo risultato, ma ha confessato di non riuscire a comprendere fino in fondo il motivo per cui Helena sia stata scelta dal pubblico: “Non capisco”, ha detto a Chiara, lasciando trasparire il suo disappunto. Le sue parole non sono passate inosservate agli spettatori, che hanno commentato il momento sui social. Un utente ha scritto: “Stai forse rosicando che anche Helena sia in finale? Ma come, non avevi detto che tu ne saresti stata contenta…”. Un altro ha invece analizzato la situazione, sottolineando come Zeudi abbia tentato di screditare Helena durante il gioco: “Ha provato a screditarla in tutti i modi, quindi per questo non se lo spiega. Voleva Chiara come finalista, che poi avrebbe perso la finale contro di lei, ma non ha considerato i vari fandom. Brava giocatrice, non perfetta! Helena ti aveva detto di mettere il cuore davanti”.