“Grande Fratello”, Zeudi contro Helena: scoppia il caos, Shaila frena l’ex Miss Italia

La quiete nella Casa del Grande Fratello è durata pochissimo. Un nuovo scontro è esploso dopo la dichiarazione di Zeudi Di Palma in diretta, diretta contro Helena Prestes. L’ex Miss Italia, visibilmente gelosa, si è scagliata contro la modella, accusandola di agire in modo provocatorio con Javier Martinez, con cui si è avvicinata sempre di più, tanto da scambiarsi anche un bacio.

Zeudi, infastidita dagli abbracci tra Helena e Javier, ha parlato della situazione con le sue amiche in Casa. In un video che sta circolando su X, ha raccontato il suo disappunto: “Lui stava venendo da me e lei gli si è avvinghiata alle spalle, poi ci siamo guardate tramite lo specchio. Lei è come se mi volesse dire – lui è mio – ma tutto apposto?” La sua frustrazione è palese, mentre continua a sentirsi in qualche modo messa da parte dalla relazione tra i due.

Shaila frena Zeudi e il duro attacco a Helena

Quando Zeudi ha espresso un pensiero ancora più forte, dicendo che Helena “non sta bene, è instabile mentalmente”, è stata subito fermata da Shaila Gatta: “Vabbè, non dire questa roba”. Nonostante il tentativo di moderare il discorso, Zeudi ha continuato a criticare Helena, sostenendo che le sue azioni fossero puramente strategiche, senza sentimenti genuini.

Nel frattempo, Chiara si è unita alla conversazione, affermando che Helena avrebbe dichiarato guerra a Zeudi fin dalle ultime nomination e che stesse cercando di provocarla ulteriormente. Per Shaila, la modella è solo una “grande giocatrice” che conosce bene le dinamiche social e sa cosa piace ai fan.

Reazioni del pubblico e critiche a Zeudi

Il pubblico del Grande Fratello non ha perso tempo a commentare la situazione, scagliandosi soprattutto contro Zeudi. Molti hanno messo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, con alcuni utenti che hanno scritto: “E lei sarebbe la persona innamorata?”, “Zeudi è una vipera gelosa”, e “Vi rendete conto della gravità di queste parole?” Alcuni sostengono che Helena abbia semplicemente reagito a una provocazione, mentre altri considerano il comportamento di Zeudi come un atto di gelosia non giustificato.

Le tensioni tra Zeudi e Helena continuano a crescere, alimentando il caos nella casa del Grande Fratello e tenendo i telespettatori con il fiato sospeso.