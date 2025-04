Gregge travolto da un Frecciarossa sui binari: caos sulla linea adriatica, ritardi record

Nel pomeriggio di giovedì, un treno ad alta velocità Frecciarossa ha investito un gregge di pecore, causando un grave disservizio sulla linea ferroviaria adriatica. L’incidente è avvenuto tra Incoronata e Ortanova, nel Foggiano, e ha portato a ritardi fino a 300 minuti, coinvolgendo sia treni Alta Velocità che Intercity e Regionali. Numerosi convogli sono stati fermati o cancellati, creando notevoli disagi ai passeggeri, che proseguono anche oggi, 18 aprile, sulla tratta Foggia – Bari.





L’incidente è avvenuto poco dopo le 13, quando la circolazione ferroviaria è stata sospesa a causa dell’investimento di un animale di grossa taglia. L’impatto ha non solo bloccato il treno coinvolto, ma ha anche danneggiato la linea, costringendo alla sospensione di tutti i convogli in transito. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono intervenuti rapidamente per effettuare i controlli necessari e avviare le operazioni di ripristino, che si sono protratte oltre le 19, causando pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario.

Alle 20 di giovedì, i ritardi e i rallentamenti hanno raggiunto picchi di 300 minuti. In particolare, i treni ad Alta Velocità hanno subito incrementi nei tempi di percorrenza fino a 180 minuti, mentre gli Intercity hanno registrato ritardi ancora più significativi. Dopo l’intervento dei tecnici, la circolazione è ripresa, ma è rimasta fortemente rallentata nel tratto interessato, con ulteriori cancellazioni e ritardi che si sono accumulati anche oggi, venerdì 18 aprile.

Questa mattina, i rallentamenti continuavano a essere significativi, con ritardi fino a 120 minuti. Alcuni treni hanno subito variazioni o cancellazioni per consentire il completamento delle operazioni di ripristino tra Incoronata e Ortanova. La circolazione ferroviaria ha iniziato a migliorare gradualmente dalle 11 di oggi, ma molti treni a lunga percorrenza partono ora da Foggia anziché da Bari, e quelli previsti da Lecce partono invece dal capoluogo pugliese. Inoltre, diversi treni regionali tra Bari e Foggia sono stati soppressi.

Questo incidente ha avuto un impatto significativo sulla mobilità lungo la linea adriatica, evidenziando la fragilità delle infrastrutture di fronte a eventi imprevisti. Le autorità ferroviarie stanno lavorando per ripristinare il normale servizio e ridurre i disagi per i viaggiatori. Nel frattempo, i passeggeri sono invitati a verificare gli aggiornamenti e le modifiche agli orari dei treni attraverso i canali ufficiali.