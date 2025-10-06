Ha solo 3 giorni ma gattona e parla: il caso sorprendente della neonata “prodigio”





Allora, picture this: sei una neomamma ancora con le occhiaie da sala parto e tua figlia, che ha letteralmente tre giorni – TRE! – comincia a fare roba da ginnasta olimpica. Samantha Mitchell, la protagonista di questa storia, non ci credeva neanche lei.





Cioè, la piccola Nyilah Daise Tzabari si alza la testa, fa la finta di gattonare e si guarda intorno come se dovesse già scegliere la scuola materna. Manco a dirlo, la nonna accanto a Samantha era sbigottita pure lei. Hanno tirato fuori il telefono e hanno immortalato tutto, perché queste scene non capitano tutti i giorni. E ovviamente il video è schizzato su TikTok, diventando virale tipo meme di gattini.

Nel filmato vedi la bimba, minuscola, che si agita e solleva la testolina, fa dei rumorini tenerissimi e insomma, sembra pronta per la maratona. Samantha, completamente incredula, chiede alla madre: “Ma è normale sta roba?” E la madre, col tono di chi la sa lunga: “No, ha 3 giorni, Sam.” Segue momento di panico misto a entusiasmo: “Mamma, sta gattonando! Giuro è pazzesco!” E la nonna: “Non dovrebbe neanche essere così forte, oh!”

Adesso, se ti stai domandando se questa cosa sia da X-Files, sappi che un medico – il dr. Karan Raj, che di queste cose ne sa – taglia corto e dice che, alla fine, non è poi così assurdo. “La bimba ha fame, tutto qui. Si dà da fare per trovare la tetta, semplice.” Onestamente, chi può biasimarla?

Insomma, avere un neonato è un po’ come trovarsi ogni giorno con un piccolo alieno in casa: fa cose che non capisci, tipo piangere senza lacrime o – giuro – produrre il proprio latte (non chiedermi come). Ma tranquilla, sono cose normali, anche se ti sembra di stare in un episodio di Black Mirror.



