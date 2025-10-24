Ha violentato i suoi stessi figli, ha insegnato rapporti orali dall’età di 8 anni e poi li ha uccisi a sangue freddo





Marcus Wesson era un mostro contorto che violentava i suoi figli e insegnava loro il sesso orale dall’età di otto anni, prima di ucciderli tutti a sangue freddo

Al mondo esterno, Marcus Wesson sembrava un padre affettuoso, ma più di vent’anni fa ha commesso un atto così orribile che coloro che hanno assistito alle sue conseguenze non si sono mai ripresi completamente.





L’articolo continua qui sotto

Per tre decenni, l’ex militare ha sottoposto sua moglie e i suoi figli, molti dei quali erano i suoi figli, ad abusi. Wesson aveva prestato servizio in Vietnam e poco dopo aver lasciato l’esercito, iniziò una relazione con Rosemary Solorio, trasferendosi con lei e i suoi otto figli.

Nel 1971, Rosemary aveva dato alla luce il figlio di Wesson e solo tre anni dopo, questo demone contorto iniziò ad abusare sessualmente della figlia della sua compagna, Elizabeth, che aveva solo otto anni. Quando Elizabeth aveva 14 anni e Wesson 34, si sposarono e quattro mesi dopo diede alla luce il loro primo figlio.

In totale, la coppia ha avuto 10 figli, tra cui un bambino che è tragicamente scomparso. In aggiunta a ciò, una delle sorelle minori di Elizabeth ha anche lasciato i suoi sette figli con la coppia, sostenendo che i suoi problemi di droga la rendevano incapace di prendersi cura dei giovani.

Wesson era un marito e un padre brutale. Non ha mai avuto un lavoro e ha vissuto con i sussidi sociali e con i soldi che costringeva i suoi figli a guadagnare e a consegnargli direttamente, riferisce il Mirror.

Nel 1989 era stato condannato per frode sociale e falsa testimonianza, e la famiglia era spesso costretta a vivere in case abbandonate, baracche fatiscenti e persino barche.

Tuttavia, gli eventi più orribili si sono svolti a porte chiuse. Wesson ha sottoposto sua moglie e i loro figli ad abusi.

Negò a Elizabeth qualsiasi contributo nella crescita della sua famiglia e insistette che tutti fossero istruiti a casa.

Wesson scrisse la sua versione distorta della Bibbia, affermando che Gesù era stato un vampiro, e convinse i suoi figli che lui era Dio. Furono costretti a chiamarlo Signore o Signore, e l’intera famiglia fu istruita a prepararsi per Armaghedon.

L’articolo continua qui sotto

Le sue figlie furono informate che dovevano prepararsi a diventare le sue future mogli, e le loro lezioni scolastiche includevano istruzioni su come praticare sesso orale fin dall’età di otto anni. Wesson ha violentato le sue due figlie e tre nipoti, con il risultato che tutte e cinque sono rimaste incinte.

Le faccende domestiche dei bambini comprendevano il lavaggio dei dreadlocks, delle ascelle e della testa di Wesson, e ai fratelli era proibito conversare con i loro fratelli di sesso opposto o con la propria madre.

Poi, nel 2004, Wesson dichiarò che l’intera famiglia si sarebbe trasferita da Fresno, in California, a Washington, dove risiedevano i suoi genitori. Il 12 marzo, i membri della sua famiglia allargata, insieme a due delle sue nipoti che si erano ribellate ed erano fuggite dalla casa degli orrori, arrivarono per chiedere la liberazione dei bambini.

La polizia è stata convocata per quella che gli agenti hanno creduto fosse una disputa per la custodia dei figli e, quando sono arrivati, Wesson ha chiesto loro di aspettare alla porta mentre tornava a casa sua. Quando riapparve, i suoi vestiti erano intrisi di sangue.

Nonostante la loro insistenza iniziale sul fatto di non aver sentito spari, la polizia è stata accolta da uno spettacolo orribile quando ha forzato l’ingresso in casa.

Nove corpi erano sparsi nella camera da letto, che era piena di bare antiche. Ogni vittima era stata colpita direttamente all’occhio.

Tutte le sue vittime – la figlia Sebhrenah April Wesson, 25 anni, la figlia Elizabeth Breahi Kina Wesson di 17 anni, la figlia e la nipote Illabelle Carrie Wesson, otto anni, la figlia e la pronipote Aviv Dominique Wesson, sette, il figlio e il pronipote Johnathon St Charles Wesson, sette, il figlio e il pronipote Ethan St Laurent Wesson, quattro, il figlio e il nipote Marshey St Christopher Wesson, uno, la figlia e la nipote Jeva St Vladensvspry Wesson, uno e la figlia e la pronipote, Sedona Vadra Wesson, uno – erano la sua stessa carne e il suo stesso sangue.

Per l’attuale sindaco di Fresno, Jerry Dyer – che all’epoca era il capo della polizia – è una scena che continua a perseguitarlo.

Dyer ha detto: “È stato semplicemente orribile, il peggior omicidio di massa che abbiamo vissuto nella storia della nostra città, e non è stato solo il fatto che nove persone sono state uccise, è stato il modo in cui sono state uccise, lo stile di vita che si stava verificando in quella famiglia, Marcus Wesson ha convinto la sua famiglia che lui era Dio, che Gesù era un vampiro”.

L’avvocato difensore Ralph Torres è un altro che vive ancora con i ricordi agghiaccianti del crimine. Faceva parte del team di difesa di Wesson nominato dal tribunale.

Nei suoi 34 anni di carriera, ammette che è l’unico caso che non dimenticherà mai.

Torres ha detto: “Vedo tutte le prove, è stata la parte più straziante del caso in cui ero solo un giovane padre. Avevo un bambino di cinque anni, e c’era un bambino che sembrava da dietro, come mio figlio.

“Mi ha cambiato la vita; Non ho mai visto niente di simile. Da allora ho fatto 16 processi per omicidio e non c’è niente di simile”.

Secondo ABC 30, la casa dove sono avvenuti gli omicidi è stata demolita, lasciando solo un lotto di terra a ricordo degli orribili eventi.

“Non c’è modo che quella proprietà possa essere esistita o abbia continuato ad esistere senza riportare alla mente ricordi orribili, e i valori delle proprietà sarebbero stati svalutati”, ha commentato Dyer.

Oggi, Marcus Wesson, che ora ha 79 anni, è ancora incarcerato nel centro di riabilitazione di San Quintino dopo essere stato condannato a morte il 17 giugno 2005. Non rischia più la pena di morte dopo che il governatore Newsom ha sospeso le esecuzioni in California nel 2019 e successivamente smantellato il braccio della morte.

Tuttavia, per Dyer, che ha visitato Wesson in prigione nel 2008, la rabbia che continua a vivere persiste.

L’articolo continua qui sotto

“Marcus Wesson era una persona malvagia. E’ qualcuno, come ho detto allora ai media nazionali, meritava la pena di morte allora, e merita la pena di morte oggi. Sfortunatamente, non sembra che sarà così”, ha detto Dyer.



