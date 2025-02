Helena parla di Javier senza nominarlo, ma il pubblico non ci casca: ecco cosa è successo

Helena al Grande Fratello ha cercato di parlare di Javier in modo criptico, ma i telespettatori hanno subito capito il riferimento. La situazione si fa sempre più complessa.

Nuovi retroscena emergono al Grande Fratello sul complicato rapporto tra Helena e Javier. Inizialmente, i due sembravano legati da una forte amicizia, che sembrava poter sfociare in qualcosa di più, ma le cose sono cambiate quando Javier ha cominciato ad avvicinarsi con più insistenza a Zeudi. Nonostante questo, Helena non ha mai veramente messo da parte i suoi sentimenti per lui. Infatti, nelle ultime ore, ha cercato di parlare di Javier in modo codificato, ma i telespettatori attenti non si sono lasciati ingannare.





Nel cuore della notte, durante una conversazione con altre persone della casa, Helena ha parlato del suo compagno di avventura al Grande Fratello senza nominarlo esplicitamente. “Questo cuscino ha un’evoluzione e mi piace sempre di più”, ha detto, proseguendo con altre parole che sembravano alludere proprio a Javier: “Mi trasmette serenità, è perfetto”. Con questa frase, Helena ha voluto esprimere il suo interesse per Javier, ma ha cercato di mascherarlo usando il termine “cuscino”.

Helena ha anche ammesso che sarà più facile per lei stare meglio una volta finito il programma, poiché non sarà più in contatto con Javier: “Vorrei fare i complimenti a chi lo ha creato, è davvero speciale. So che fuori non lo vedrò e sarà più facile”. Queste dichiarazioni non sono passate inosservate, e il pubblico ha reagito in modo critico, ricordando a Helena i vari rifiuti che ha ricevuto da Javier e suggerendo di andare avanti. “Ma non ti vuole, basta”, hanno scritto alcuni utenti sui social, mentre altri hanno aggiunto: “Nella vita non c’è solo Javier, andasse avanti” e “Helena è proprio ossessionata da lui”.

Il pubblico sembra essere stanco delle continue ossessioni di Helena, chiedendole di superare i rifiuti e di concentrarsi su altre opportunità. La situazione tra Helena e Javier rimane un tema caldo all’interno della casa, e il pubblico continua a seguirla con attenzione, commentando ogni piccolo gesto e parola.