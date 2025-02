Helena sbeffeggia Shaila al Grande Fratello: imitazione che divide la Casa

Le dinamiche di tensione tra Helena Prestes e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024 hanno raggiunto un nuovo picco, con un episodio che ha scatenato una reazione contrastante tra i concorrenti e il pubblico.





Nel corso di una delle ultime serate della Casa, Helena ha deciso di esibirsi in un’imitazione di Shaila che, pur cercando di essere divertente, ha scatenato polemiche. La scena si è svolta durante la festa per il Capodanno cinese, quando Helena ha preso una scopa e, ballando e allargando le gambe, ha iniziato a parlare come Shaila, riproducendo i suoi atteggiamenti e il suo tono. Il tutto con una frase che suonava come una parodia: “Tu non sei la protagonista, non sarai la protagonista della serata. Tu non sarai”. L’imitazione, sebbene ricevuta con risate dagli altri concorrenti, non è stata ben vista da tutti.

Iago ha immediatamente fatto notare che Shaila stava guardando dalla finestra, facendo un commento che ha fatto crescere la tensione nella Casa. Shaila, venuta a conoscenza dell’episodio, non ha apprezzato l’imitazione, ritenendola un atto di mancanza di rispetto. Alcuni spettatori sono intervenuti sui social, criticando il gesto, con un utente che ha scritto: “Non venitemi a dire che è divertente, è solo denigratorio”.

Il rapporto tra Helena e Shaila è stato altalenante fin dall’inizio del programma. Inizialmente le due sembravano aver instaurato una certa armonia, ma col passare del tempo sono emerse divergenze che hanno alimentato il conflitto. Le accuse di Helena nei confronti di Shaila e la risposta di quest’ultima, che ha difeso la sua indipendenza, hanno contribuito ad aumentare le tensioni tra le due.

Un altro episodio ha visto Helena e Amanda Lecciso deridere Shaila durante una festa, quando la ballerina stava ballando. Shaila ha reagito definendo le due “gente falsa” e criticando la loro immaturità. Questo ha segnato un ulteriore passo indietro nel loro rapporto, alimentando rancori e incomprensioni che hanno sfociato in uno scontro diretto.

Il comportamento di Helena ha quindi messo alla prova la convivenza nella Casa, con un finale che ha visto le due concorrenti esprimere, durante una puntata serale, frustrazione e delusione per il loro difficile rapporto. Il tutto ha tenuto alta l’attenzione del pubblico, con nuove dinamiche che si delineano nel reality.