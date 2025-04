Ho 60 anni e ho deciso di lasciare mia moglie. Ho conosciuto un’altra donna, che ha 43 anni

Quest’anno ho festeggiato il mio sessantesimo compleanno. I miei figli hanno prenotato un ristorante e organizzato una grande festa. Ma io non ne avevo voglia. Da tempo sognavo solo di andare in montagna con la famiglia. Ne ho parlato a mia moglie.





La sua reazione mi ha profondamente colpito:

— Non hai il diritto di pensare solo a te stesso. Immagina quanti parenti vogliono farti gli auguri! E tu vuoi scappare?

È sempre stato così. Facevo soltanto ciò che voleva lei. Io e Antonina ci siamo sposati quando avevo ventidue anni. Ci frequentavamo, ma avevo dei dubbi sui miei sentimenti. Mia madre intervenne:

— Perché fai sperare quella ragazza? O la sposi o la lasci andare.

Così ci siamo sposati. Un anno dopo è nato nostro figlio maggiore. Vivere non era facile, erano tempi difficili. Poi è nata nostra figlia, e Antonina continuava a lamentarsi della povertà:

— Se allora avessi scelto Sasha, vivrei da tempo in una casa mia e non saprei cosa sia la miseria.

Questi continui rimproveri mi spinsero a partire per lavorare all’estero, anche se non volevo lasciare i miei figli. Col tempo abbiamo comprato un appartamento spazioso e poi un’automobile. Ma mia moglie non mi ha mai fatto un complimento: per lei non era mai abbastanza. Gli anni passavano al lavoro, e con essi la mia vita. Antonina lasciò il lavoro, lamentandosi di non avere tempo per i figli. Non l’ho mai accusata. Ma ogni volta che tornavo a casa mi sentivo un estraneo. E lei mi domandava soltanto:

— Parti in vacanza per molto tempo? Attento a non perdere il posto!

La mia unica via di fuga è stata la casa di campagna che ho acquistato. Antonina si oppose, ma è stata l’unica volta in cui ho agito per me stesso. Lì, sulla riva del lago, potevo finalmente rilassarmi.

Quattro anni fa ho dovuto lasciare il lavoro all’estero. È iniziata la pandemia e la mia salute è peggiorata definitivamente: dolori continui alla schiena e alle ginocchia mi tormentavano. Pur non essendo vecchio, mi sentivo come un ottantenne.

A mia moglie è dispiaciuto terribilmente che non potessi più guadagnare, nonostante avessimo delle riserve economiche. Ho pagato gli studi dei nostri figli e ho comprato un appartamento per ciascuno di loro. Ma stare a casa con Antonina è diventato insopportabile: ero profondamente infelice.

Poi, sei mesi fa, mentre andavo in campagna, ho dato un passaggio a una donna. Scoprii che Galina aveva un terreno lì vicino. Aveva quarantatré anni, aveva perso il marito nel 2015 e non aveva figli. Abbiamo iniziato a parlare e ho sentito che era la mia anima gemella. Da allora ci incontriamo ogni settimana in campagna.

Non pensate che tra noi sia successo qualcosa di intimo: solo lunghe e sincere conversazioni. Qualche settimana fa ho finalmente trovato il coraggio di chiederle:

— Dimmi, potrei essere per te qualcosa di più di un amico?

— A dire il vero, sei il primo uomo a cui ho pensato dopo la morte di mio marito.

Mi sono chiesto: si può ricominciare a sessant’anni?

Vorrei vivere con Galina in campagna, ma temo che i miei figli non mi sosterranno. Cosa penseranno se scopriranno che, a quest’età, voglio lasciare la loro madre?

Suggeritemi cosa fare: non merito forse anch’io di essere felice?