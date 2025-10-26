Ho assunto una ragazza per darmi una mano con l’amministrazione — e suo marito si è rivelato essere il mio ex.





L’avevo assunta da poco. Un giorno, suo marito è venuto a prenderla dopo il lavoro. Era lui — Malik. Il mio ex. Mi sono limitata a salutarlo, niente di più.





Il giorno dopo, la nuova ragazza entra nel mio ufficio e, con calma disarmante, dice:

«Grazie per avermi assunta.»

Poi aggiunge:

«Perché adesso so chi è davvero.»

Rimasi senza parole. Pensai di aver capito male, ma lei restò lì, ferma, con le braccia conserte, lo sguardo diretto e la voce ferma.

«Non ho fatto domanda qui per caso,» continuò. «Volevo vederti. E volevo capire se lui ti avrebbe nominata.»

Si chiamava Shireen. Lavorava alla reception da appena due settimane. Una ragazza dolce, riservata, efficiente, sempre attenta. Non aveva mai dato il minimo segno di sapere chi fossi, né del mio passato con lui.

Mi si gelò lo stomaco. Non vedevo Malik da più di cinque anni. Era finita male, molto male. Uno di quei finali in cui cancelli le foto ma continui a sognare i litigi.

A quanto pare, non aveva mai parlato di me. Almeno non con lei.

Si sedette di fronte a me — senza essere invitata, ma con calma sicura — e disse:

«Ho trovato il tuo nome in alcune vecchie email che lui non aveva cancellato. Il modo in cui ti scriveva… era intenso. Ho capito che mi stava nascondendo qualcosa.»

Non sapevo cosa dire. Non capivo cosa volesse da me: un confronto? Solidarietà? Vendetta?

Si sporse leggermente in avanti.

«Devo solo sapere una cosa. Con te… è mai stato sincero?»

Inspirai lentamente.

«All’inizio, forse. Ma Malik dice la verità solo quando gli conviene. Nasconde le cose — anche grandi — e ti fa credere che sia colpa tua quando le scopri.»

Lei annuì. «Sì. Mi suona familiare.»

Avrebbe potuto finire lì. Un momento strano, ma chiuso. Due donne legate dallo stesso uomo, e dallo stesso inganno.

Ma non finì lì.

Shireen restò a lavorare. Non parlò più di lui davanti a nessuno, e io non chiesi nulla. Non eravamo amiche, ma c’era una sorta di comprensione silenziosa — come due passeggeri sullo stesso volo turbolento.

Poi, tre mesi dopo, Malik tornò in ufficio.

Questa volta non era venuto a prenderla. Entrò con una cartellina in mano e chiese di parlarmi in privato.

Lasciai la porta aperta.

«Volevo solo salutarti,» disse, con quel sorriso disinvolto che un tempo mi aveva ingannata.

Non lo ricambiai. «Shireen non è qui.»

«Lo so,» rispose con finta leggerezza. «In realtà volevo parlarti io.»

Sentii il petto irrigidirsi. Il passato che cercava di rientrare dalla porta.

«Credo sia ora di parlare… di noi.»

Mi alzai subito.

«Non c’è nessun noi. Sei sposato. Con una donna che lavora per me. E non abbiamo nulla di cui parlare.»

Lui alzò le mani, sempre con quel sorriso.

«Solo per dire… se le cose dovessero cambiare…»

Quello stesso pomeriggio, Shireen mi scrisse. «È passato lui?» chiese.

Le dissi di sì, raccontandole tutto. Non le dovevo niente, ma sentivo che era giusto.

Rispose:

«Grazie. Era tutto ciò che dovevo sapere.»

Il giorno dopo non venne al lavoro. Né quello dopo.

La chiamai, senza risposta.

Risultò che aveva inviato le dimissioni via email: due righe, nessuna spiegazione.

Passarono le settimane. Pensai che avesse fatto la sua scelta. Speravo che lo avesse lasciato. Temevo di no.

Poi, due mesi dopo, la incontrai per caso in una libreria del centro.

Sembrava diversa. Più luminosa. Libera.

Sorrisi d’istinto. «Ciao.»

Lei venne verso di me e mi abbracciò. Non un abbraccio di circostanza — uno vero, profondo.

«L’ho lasciato,» disse piano, sulla mia spalla. «Volevo dirtelo.»

La guardai. Aveva un’aria serena, finalmente. Notai una piccola cicatrice vicino al labbro, che prima non avevo visto.

Lei mi colse sullo sguardo.

«È di quella notte,» disse. «Non ha preso bene quello che ho scoperto.»

Malik aveva vissuto una doppia vita più a lungo di quanto entrambe immaginassimo. Shireen aveva trovato estratti conto, un secondo telefono, foto — alcune con date che si sovrapponevano al periodo della nostra relazione.

E non si trattava solo di altre donne. Bugie sul lavoro, sui soldi, persino sul suo nome.

«Ha cambiato il secondo nome,» raccontò ridendo amaramente. «Solo per sembrare più importante su LinkedIn. Ti rendi conto?»

Mi rendevo conto, eccome.

Fece un respiro profondo.

«Ma sai una cosa? Sono contenta di averti conosciuta. Avevo bisogno di vedere com’è una donna dopo di lui. Mi hai aiutata a credere di nuovo in me stessa.»

Annuii. Restammo lì, in mezzo agli scaffali, circondate da sconosciuti e romanzi che non avevano idea di ciò che avevamo superato.

Ci scambiammo i numeri. Restammo in contatto.

Nel giro di un anno, Shireen ricostruì la sua vita. Nuovo appartamento. Tornò a studiare. Fondò un gruppo di supporto per donne che lasciavano relazioni manipolative.

Io, nel frattempo, ottenni una promozione, assunsi un’assistente HR e tornai a dipingere — qualcosa che Malik definiva “infantile”.

Un giorno, Shireen mi mandò una foto: lei accanto a una donna che reggeva una tortina con la scritta “L’HO LASCIATO”.

Il messaggio diceva:

«Un’altra ce l’ha fatta. 💪🏽»

Era diventata la sua missione: celebrare le donne che trovavano la forza di andarsene.

L’ultima notizia che ho avuto di Malik è che si era trasferito in un altro stato, con un nuovo cognome. Classico.

Dovrei essere arrabbiata, ma non lo sono.

Quando qualcuno ti spezza, crede di aver scritto la fine della tua storia.

Ma a volte, è solo l’inizio.

A volte, l’uomo peggiore è quello che ti porta incontro alle persone giuste.

Lui pensava di metterci a tacere.

Invece, ha creato una sorellanza.

E se stai leggendo questo e hai anche tu un “Malik” nella tua vita… sappi che andartene potrebbe essere l’inizio di tutto.



