Ho già 60 anni e non ho figli

Ma non c’è motivo di provare pena per me: al contrario, mi sento davvero felice.





Una volta mi recai dal dermatologo e, come spesso accade, dovetti aspettare a lungo nel corridoio.

Fu lì che incontrai una donna che cambiò profondamente la mia visione della vita.

Mi colpì subito per il suo aspetto elegante e curato. Sembrava avere circa 65 anni, ma quando iniziammo a parlare scoprii con stupore che ne aveva già più di 60. Faticavo a crederci.

Mi raccontò di essersi sposata due volte, ma che alla sua età viveva felicemente da sola.

Il suo primo matrimonio si concluse con un divorzio. Fin dall’inizio, fu chiara con il marito: non desiderava avere figli.

Lui accettò la sua scelta, ma quando lei compì 30 anni, tornò sull’argomento, sperando che col tempo si fosse risvegliato in lei un istinto materno.

Non accadde, e dopo numerose discussioni, decisero di separarsi.

In seguito si sposò con un uomo che aveva già una figlia da una precedente relazione.

La loro fu una relazione felice, anche perché lui non sentiva il bisogno di avere altri figli. Il fatto che sua moglie non volesse diventare madre non lo disturbava affatto.

Tuttavia, la loro vita insieme fu breve: lui morì prematuramente.

Da allora, lei vive da sola nella sua grande casa e afferma che la solitudine non la infastidisce minimamente.

Molti pensano che avere figli garantisca compagnia e sostegno nella vecchiaia, ma lei non la pensa così.

“Tutti i bambini crescono, seguono il proprio cammino e costruiscono la loro vita,” disse con calma.

Proprio per questo motivo non ha mai voluto figli, e ancora oggi non si pente affatto della sua scelta.

Vive una vita piena e soddisfacente, e possiede tutto ciò di cui ha bisogno.

— “E il bicchiere d’acqua? Chiunque può portarmelo, purché lo paghi io,” concluse con un sorriso.