Ho sentito mio marito ordinare una tv e una playstation con i soldi del mio fondo universitario – non sapeva quanto si sbagliava





Sono in congedo di maternità da anni, occupandomi dei nostri tre figli uno dopo l’altro.





Non riesco nemmeno a descrivere QUANTO desideri tornare a lavorare! Ho svolto lavoretti part-time da casa ogni volta che potevo, e per anni ho messo da parte soldi per la mia istruzione. Il mio sogno era cambiare carriera e lavorare a tempo pieno quando i bambini sarebbero cresciuti abbastanza da andare a scuola.

Il mio piano era perfetto, fino a quando, per caso, non ho sentito una conversazione di mio marito Jack con il suo amico Adam.

Adam: “Amico, tua moglie è fantastica! Mia moglie Linda mi ha detto che Emma vuole rimettersi a studiare. Davvero, WOW!”

Jack (ridendo): “Oh, dai! Pensi davvero che le lascerei spendere quei soldi per studiare, quando ho una TV e una PlayStation vecchie? Ho già ordinato tutto usando i suoi soldi.”

Mi sono sentita mancare le gambe. Come ha osato?! Bollivo di rabbia, ma ho deciso di preparare un piano.

Qualche giorno dopo, Jack rientrò a casa urlando:

“MA CHE DIAVOLO È QUESTO?”

Era fermo in salotto, con la bocca spalancata e gli occhi increduli. Della sua nuova TV e della PlayStation non c’era traccia. Al loro posto, ordinatamente impilati sul tavolino, c’erano libri di testo, un portatile nuovo di zecca, quaderni e cancelleria: tutto l’occorrente per iniziare l’università. Avevo speso i suoi soldi “da divertimento” per il mio kit da studentessa.

Mi guardò sconvolto: “Emma, ma sul serio? Dov’è la mia roba?”

“La tua roba?” chiesi con finta innocenza. “Vuoi dire quella che hai comprato con i miei soldi? I soldi che ho risparmiato in silenzio per anni, poco a poco, per poter finalmente inseguire il mio sogno?”

Il viso di Jack si arrossò. “Era solo una TV, Emma. Non li stavi usando subito quei soldi.”

“Ma io sì, Jack. Li sto usando adesso,” risposi con calma, avvicinandomi. “Sono stata mamma, moglie, cuoca, donna delle pulizie e lavoratrice part-time. Merito anch’io di investire su me stessa. Non è negoziabile.”

Lui aprì la bocca per ribattere, ma la richiuse. Vidi un lampo di colpa attraversargli il volto.

Per giorni, tra noi regnò il silenzio. Jack era cupo e infastidito, ma troppo orgoglioso per ammettere di aver sbagliato. Io, invece, mi immersi nelle mie lezioni online, dividendomi tra studio, cucina, pulizie e i bambini.

Una sera, circa due settimane dopo, mentre ero concentrata sui miei appunti, Jack apparve sulla porta.

“Possiamo parlare?” chiese piano.

Chiusi il portatile e lo guardai. “Dimmi.”

Si sedette accanto a me, abbassando lo sguardo. “Emma, ho sbagliato. Sono stato egoista. Non avevo capito davvero quanto questo significasse per te, e quanto hai faticato per mettere da parte quei soldi.”

Le lacrime mi salirono agli occhi. Sentire quelle parole dette ad alta voce fu più commovente di quanto pensassi.

“Jack, non è questione di TV o PlayStation. È questione di rispetto. Di capire che siamo una squadra. I miei sogni contano tanto quanto i tuoi.”

Lui annuì, sinceramente pentito. “Hai ragione. L’ho dimenticato, e ti chiedo scusa.”

Gli presi la mano, e per la prima volta dopo giorni mi sentii di nuovo in sintonia con lui.

Da quel momento, le cose iniziarono a cambiare, lentamente ma in meglio. Jack si impegnò di più: si occupava dei bambini la sera, cucinava quando avevo lezione e si divideva le faccende domestiche. Non fu immediatamente perfetto, ma era un inizio.

I mesi passarono, e conclusi il mio primo semestre con ottimi voti. Jack esultò più di chiunque altro. Mi sorprese persino con una piccola festa in casa: uno striscione fatto a mano insieme ai bambini con scritto “Congratulazioni, mamma studentessa!”.

Una sera, rientrò a casa con un sorriso misterioso. “Emma, ho una sorpresa per te.”

Mi portò in salotto e lì trovai una TV di dimensioni modeste e una PlayStation usata, ma in buone condizioni.

“Ho risparmiato,” disse con aria un po’ imbarazzata. “Sono di seconda mano, ma funzionano bene. E sai qual è la cosa bella? Sono per entrambi. Tu puoi seguire le lezioni su uno schermo più grande, e io e i bambini possiamo giocarci ogni tanto. Equilibrio, giusto?”

Scoppiai a ridere, davvero commossa. “Equilibrio perfetto.”

Jack sorrise, sollevato. “Il lavoro di squadra realizza i sogni.”

E così fu. Non solo completai la mia laurea due anni dopo, ma Jack divenne il mio sostenitore più orgoglioso. Raccontava a tutti della sua straordinaria moglie, capace di gestire la famiglia e allo stesso tempo inseguire i propri obiettivi con forza e determinazione.

Il giorno in cui ottenni il lavoro dei miei sogni, mi abbracciò forte e mi sussurrò:

“Mi hai insegnato la lezione più importante: mai sottovalutare i sogni del proprio partner. Grazie.”

Io, da parte mia, avevo imparato qualcosa di fondamentale: a volte bisogna difendere con chiarezza i propri desideri. Ognuno di noi merita supporto, rispetto e incoraggiamento, soprattutto dalle persone che amiamo di più.

I sogni contano, e quando vengono davvero valorizzati, tutta la famiglia ne trae beneficio.

Quindi, non abbiate paura di inseguire ciò che desiderate. E ricordate: una relazione diventa più forte quando entrambi i partner riconoscono e sostengono i sogni dell’altro.



