Ho trovato una bambina seduta da sola sotto la pioggia—e non voleva dire il suo nome

Stavo tornando a casa dopo aver fatto la spesa quando l’ho vista. Non poteva avere più di sei o sette anni. Era seduta a gambe incrociate sul marciapiede bagnato, con un ombrello giallo acceso che le copriva quasi tutto il volto. Pioveva a dirotto—di quella pioggia che ti bagna anche le calze dentro le scarpe—e lei rimaneva immobile, come se non se ne accorgesse nemmeno.





In un primo momento ho pensato che i suoi genitori fossero lì vicino, forse intenti a discutere accanto a un’auto o a prendere qualcosa in un negozio. Ma dopo un intero minuto senza che nessuno si avvicinasse, ho sentito un nodo stringermi il petto. Ho attraversato la strada.

«Ehi, piccolina… stai bene? Dove sono la tua mamma o il tuo papà?» ho chiesto.

Non alzò nemmeno lo sguardo. Si spostò leggermente, come per fare spazio a qualcosa—o a qualcuno—sotto l’ombrello. Mi sono inginocchiato accanto a lei, con cautela per non spaventarla. «Hai bisogno di aiuto? Vuoi che chiami qualcuno?»

Scosse la testa. Lentamente. Poi disse: «Non verranno.»

Quelle parole mi colpirono più di quanto mi aspettassi. La sua voce non era spaventata, solo… rassegnata. Come se avesse già accettato qualcosa di troppo grande per un’età così piccola.

Mi tirai il cappuccio sulla testa e mi sedetti accanto a lei, dimenticando la spesa, lasciando che la pioggia mi bagnasse la schiena. «Posso almeno sapere come ti chiami?» domandai con dolcezza.

Non rispose.

Poi aprì lo zainetto logoro e tirò fuori un foglio bagnato. Lo teneva stretto come fosse prezioso. Riuscii appena a intravedere un disegno.

«Ti piace disegnare?» tentai. «Vedo che hai fatto qualche disegno.»

Annuì, ma continuava a non mostrare il viso. Tremava, forse per il freddo, forse per altro. Restammo lì, in silenzio, ascoltando solo la pioggia. Ero fradicio, ma sapevo che dovevo restare.

«Hai un posto dove andare? Qualcuno che ti aspetta?»

Scosse di nuovo la testa, stavolta con più decisione. Poi, con un gesto sorprendente, si spostò leggermente e sollevò l’ombrello, come per invitarmi sotto. Un piccolo gesto, ma significativo: mi stava facendo entrare, almeno un po’.

«Io mi chiamo Eli», dissi con un sorriso. «Abito a pochi isolati da qui. Non dovresti stare sola sotto questa pioggia. Potresti ammalarti.»

Sussurrò: «Sto aspettando.»

«Chi stai aspettando?»

Esitò, rigida. Poi mormorò: «La mia nonna.»

Dal tono con cui lo disse capii che forse la nonna non sarebbe arrivata. «Va bene», dissi piano. «Aspetto con te. Ti va bene?»

Annuì. E così rimanemmo lì, dieci minuti, poi altri dieci. Quando la mia sorella mi chiamò al telefono, spiegai che stavo aiutando una bambina smarrita. Mi consigliò di portarla in un posto sicuro.

«Forse la tua nonna stasera non potrà venire», dissi dolcemente. «Possiamo cercare un posto asciutto e caldo per aspettare?»

Mi guardò per la prima volta: negli occhi aveva rabbia e speranza. Si alzò, annuì e prese la mia mano.

La portai nel mio piccolo appartamento, non lontano da lì. Le mostrai ogni stanza per farla sentire a suo agio. Non voleva separarsi dall’ombrello giallo, nemmeno per asciugarlo.

Le offrii da mangiare. Quando nominai i maccheroni al formaggio, i suoi occhi si illuminarono. Mangio piano, come se non avesse avuto un pasto da giorni.

«È la tua nonna che si prende cura di te?» chiesi con cautela.

Si bloccò. Poi disse, sottovoce: «Mi ha detto di aspettarla.»

Più tardi, chiamai la mia sorella e alcuni amici. Alla fine, mia sorella arrivò con un’insegnante in pensione, la signora Wei, che parlò con la bambina con dolcezza. Mostrò il disegno e, in un angolo, c’era scritto un nome: “Harriet” e un numero di telefono, ormai illeggibile.

«È il tuo nome?» chiese la signora Wei.

«No, è il nome di mia nonna. Io mi chiamo Nia», rispose finalmente la bambina.

La signora Wei riconobbe quel nome: Harriet era stata una volontaria nel suo programma scolastico. Aveva cambiato quartiere per motivi medici e, a causa di disguidi, nessuno aveva contattato Nia. Harriet, in ospedale, continuava a chiedere che venisse cercata la nipote.

Dopo alcuni giorni, riuscimmo a parlare con Harriet. Era commossa nel sapere che Nia era al sicuro. Un vicino, il signor Yates, venne a prenderla per portarla in ospedale. Nia salutò con un sorriso: «Grazie, Eli. Grazie per aver aspettato con me.»

Passarono mesi. Poi, un pomeriggio ventoso, vidi un ombrello giallo in fondo alla strada. Era Nia con Harriet, più magra, ma sorridente. Mi abbracciarono e mi ringraziarono di persona.

Nia mi regalò un nuovo disegno: un uomo con una felpa accanto a una bambina sotto la pioggia, con un arcobaleno in lontananza. «Lo conserverò per sempre», le dissi.

Harriet mi strinse la mano. «Che tutti noi possiamo incontrare qualcuno che si ferma e si prende cura degli altri.»

Li guardai allontanarsi con un senso di calore nel petto. A volte, basta solo offrire riparo nella tempesta. Un gesto, una presenza, possono cambiare la vita di qualcuno.