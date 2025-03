Ho trovato una lettera di mamma sei mesi dopo la sua morte

Stavo pulendo il cassetto più in basso del suo vecchio comò—quello che non ero riuscita ad aprire da dopo il funerale. Profumava ancora della sua crema, un misto di lavanda e qualcosa di caldo che non so nominare.





Non sapevo nemmeno cosa stessi cercando. Forse una foto, un foulard. Forse solo un motivo per piangere senza sentirmi di nuovo a pezzi.

E poi l’ho trovata.

Un foglio di carta da lettere piegato, nascosto dietro una pila di scontrini e biglietti d’auguri di anni fa. La calligrafia sulla busta era inconfondibile—rotonda e leggera. Per la mia bambina, c’era scritto. Era proprio lei. Mi ha sempre chiamata così, anche quando ho compiuto trent’anni.

Mi sono seduta per terra, con le ginocchia al petto, e l’ho letta una volta. Poi una seconda. Poi una terza, ad alta voce, solo per sentire di nuovo la sua voce nella mia testa.

L’aveva scritta come se sapesse. Come se, in qualche modo, sapesse che non sarebbe rimasta ancora a lungo. Ogni riga sembrava scritta da lei seduta accanto a me, che mi spostava i capelli dietro l’orecchio come faceva quando ero piccola e non riuscivo a dormire.

“Mia bellissima bambina,

Non so perché ho dovuto lasciarti così presto.

Vorrei ci fosse una ragione,

una spiegazione che possa alleviare il tuo dolore.

Ma non c’è.

Era semplicemente il mio momento…”

Sarò sincera—ho pianto così forte che mi faceva male il petto. Era come se qualcuno mi avesse strappato il cuore con un cucchiaio smussato. Eppure… c’era qualcosa di confortante. Il modo in cui mi parlava nella lettera non sembrava un addio. Sembrava più un “sono ancora con te, solo in un modo diverso.”

All’inizio non le ho creduto.

Ma poi, la mattina dopo, è successo qualcosa. Qualcosa che ancora oggi non riesco a spiegare.

Stavo correndo per andare al lavoro—in ritardo come al solito—quando ho urtato lo specchio piccolo nel corridoio. Avrebbe dovuto rompersi. È fatto di vetro economico e il pavimento è in legno duro. Ma non si è rotto.

È atterrato a faccia in su. E quando mi sono chinata per raccoglierlo, mi sono fermata.

Perché, per la prima volta da quando mamma è morta, non ho visto una persona a pezzi riflessa nello specchio. Il mio volto sembrava… calmo. Non felice, esattamente. Ma saldo. Come se, forse, potessi farcela. Come se lei mi stesse dicendo: “Vedi? Sono proprio qui.”

Il dolore, però, non è qualcosa da cui si possa semplicemente fuggire. Non fa le valigie e ti lascia in pace dopo una bella lettera. Ma quel giorno, qualcosa è cambiato.

Ho iniziato a portare la lettera sempre con me. L’ho piegata con cura nel portafoglio, accanto a una vecchia foto di me e mamma sulla spiaggia. Ho smesso di evitare le cose che me la ricordavano. Ho ricominciato a cucinare le sue ricette—il suo pollo al limone e aglio che faceva sempre profumare la casa di amore.

Poi, una sera, è successa una cosa strana. Ero al supermercato, e una donna mi ha toccato la spalla mentre stavo prendendo dei pomodori in scatola.

«Assomigli tantissimo a tua madre», ha detto sorridendo.

Ho sbattuto le palpebre. «La conosceva?»

Ha annuito. «Marisol, giusto? Veniva a fare volontariato al centro con me. Parlava sempre di te.»

Non sentivo quel nome da anni. Il centro. Negli ultimi tempi non riusciva ad andarci spesso, ma parlava sempre di quanto desiderasse aiutare le donne a rimettersi in piedi.

La donna—si chiamava Sheila—mi ha detto che cercavano qualcuno per tenere un gruppo d’arte per bambini il fine settimana. «Tua madre diceva sempre che eri bravissima con i bambini», ha aggiunto.

Stavo per declinare. Avevo il lavoro, le responsabilità, a malapena l’energia per nutrirmi la sera.

Ma… quella lettera continuava a risuonarmi nella testa.

“Tu sei la mia eredità.

Sei la parte migliore di me.”

Così mi sono presentata quel sabato. E poi quello dopo. E poi ancora.

I bambini erano disordinati, rumorosi e rovesciavano succo ovunque. Ma dipingevano con tutto il cuore, e mi facevano domande tipo: «Tu ci credi agli angeli?» e «La tristezza fa cadere i capelli?»

E una bambina—si chiamava Kiri—mi ha detto che non ricordava più com’era il viso di sua mamma.

Ho tirato fuori la lettera. Gliel’ho letta.

Non ha detto nulla per un po’. Ma quando è arrivata sua zia a prenderla, Kiri mi ha abbracciata e ha sussurrato: «Penso che la mia mamma mi veda ancora.»

È stato lì che l’ho capito.

Mamma non ha scritto quella lettera solo per me. L’ha scritta per chiunque abbia bisogno di sentirsi visto, anche quando la persona che li amava di più non può più essere presente fisicamente.

È passato un anno.

Mi manca ancora ogni singolo giorno. Ma non sono più bloccata. Sto costruendo qualcosa—con lo stesso amore che lei ha costruito dentro di me. E a volte, quando guardo nello specchio, vedo il suo sorriso nei miei occhi stanchi.

Aveva ragione.

“Guardati allo specchio.

Guarda in profondità nei tuoi occhi,

e mi vedrai lì.”

A chiunque stia soffrendo adesso: non siete soli. Non sono andati via. Non davvero.

E se questa storia ti ha toccato anche solo un po’, condividila. Non si sa mai chi ha bisogno di sentire proprio questo tipo di amore, oggi.

