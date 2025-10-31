Ho trovato una porta nascosta nella mia cantina, e credo di aver commesso un grosso errore ad aprirla





Ho sempre pensato che le porte segrete e le stanze nascoste esistessero solo nei romanzi gialli. Ma durante una recente ristrutturazione della nostra cantina, io e mia moglie Florence abbiamo trovato qualcosa di inaspettato: una porta nascosta dietro della carta da parati scrostata. Ora, vorrei davvero che non l’avessimo mai aperta.





Vivere in una casa richiede tempo per conoscerla davvero. Cinque anni fa abbiamo acquistato questa affascinante casa vittoriana a schiera: era il nostro sogno, pieno di storia e di un carattere tutto suo. Eravamo novelli sposi, entusiasti del futuro che ci attendeva tra quelle mura.

La cucina aveva conquistato Florence con le sue ampie finestre, che lasciavano entrare la luce del mattino e creavano un’atmosfera calda e accogliente durante le nostre chiacchierate davanti al caffè. Io, invece, ero affascinato dalla cantina.

All’inizio era solo un’idea: forse una cantina per il vino, o un angolo tranquillo per leggere. Ma era rimasta inutilizzata. L’odore di umido e gli scricchiolii la rendevano poco invitante.

Ci avevamo sistemato libri, bottiglie e vecchi mobili dimenticati. Quando avevamo ospiti, Florence scherzava chiamandola “il cimitero del vino”, sottolineando quanto raramente ci scendessimo.

Con il passare del tempo, la cantina era finita in fondo alle nostre priorità, diventando solo un’altra parte della casa. Finché, una mattina di sabato, durante la colazione, tutto cambiò.

Mentre sfogliava una vecchia rivista di arredamento, Florence propose di trasformare la cantina in una piccola palestra. All’inizio scartai l’idea, ma il pensiero di sistemare finalmente quello spazio mi convinse. Decidemmo quindi di occuparcene quel giorno stesso.

Armati di prodotti per pulire, cominciammo a svuotare e ripulire tutto. La carta da parati floreale, ingiallita e orrenda, venne via facilmente, rivelando la pietra fredda sottostante. Stavamo per terminare quando Florence mi chiamò: aveva notato qualcosa di strano. Una porta, perfettamente nascosta, priva di maniglia.

La scoperta accese in noi curiosità e sospetto. Perché qualcuno avrebbe dovuto coprire una porta? Florence propose di dare un’occhiata, ma io esitai, chiedendomi se fosse davvero una buona idea.

Lei si chinò e guardò attraverso un piccolo foro dove un tempo doveva esserci la maniglia, illuminando l’interno con la torcia del telefono. Si immobilizzò. Disse che dietro la porta c’erano delle scale che scendevano ancora più in basso. Non si trattava certo dell’estensione del seminterrato del vicino.

Un brivido mi attraversò alla sola idea di quelle scale sconosciute che portavano verso l’ignoto. Eppure, la curiosità ebbe la meglio. Nonostante le preoccupazioni di Florence, decisi di scendere.

L’aria si fece pesante man mano che raggiungevo il fondo. Davanti a me si apriva una piccola stanza, apparentemente vuota… finché non vidi la figura.

Era un uomo — o qualcosa che ne aveva la forma — fermo in un angolo, immobile e spettrale. Il cuore mi balzò in gola. Lo chiamai, ma non rispose. Poi, lentamente, l’ombra iniziò a muoversi all’indietro, producendo un suono strisciante che mi fece gelare il sangue.

Preso dal panico, corsi su per le scale e sbattei la porta dietro di me. Florence era lì, pallida, con lo sguardo pieno di paura.

Raccontai tutto ciò che avevo visto. Decidemmo di chiamare la polizia. Gli agenti perquisirono la cantina, ma non trovarono nulla — tranne strani simboli incisi sui muri.

Da quel giorno abbiamo sigillato la porta. Ma, a volte, di notte, sentiamo ancora dei rumori provenire da sotto. Come se qualcosa fosse ancora lì… in attesa.

E non posso fare a meno di chiedermi: un giorno, quello che abita laggiù troverà la strada per tornare su?



