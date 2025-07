Hugh Grant sorpreso mentre dorme durante il match di Wimbledon, alle spalle della regina Camilla. L’attore britannico diventa protagonista di un momento curioso

Un episodio insolito ha catturato l’attenzione degli spettatori durante i quarti di finale del Torneo di Wimbledon 2025. Durante il primo set della partita tra il tennista italiano Flavio Cobolli e il serbo Novak Djokovic, l’attore britannico Hugh Grant è stato ripreso dalle telecamere mentre si concedeva un momento di riposo sulle tribune del campo centrale dell’All England Club.





Nonostante l’intensità della sfida, con scambi emozionanti e un tie-break che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, l’interprete di celebri commedie romantiche come Notting Hill e Love Actually non è riuscito a resistere alla stanchezza. Seduto nel prestigioso box riservato alle istituzioni e alle celebrità, Grant è stato immortalato in una posizione inequivocabile: testa inclinata verso destra, occhi chiusi nascosti dagli occhiali da sole e mani incrociate sulle gambe.

La scena ha assunto un carattere ancora più particolare per la posizione del divo, seduto proprio dietro la regina consorte del Regno Unito, Camilla Shand. Nemmeno l’entusiasmo del pubblico né l’atmosfera elettrica del tie-break sono riusciti a svegliarlo immediatamente, rendendo il momento oggetto di commenti divertiti sui social. Numerosi screenshot hanno iniziato a circolare online, trasformando l’episodio in un fenomeno virale.

Curiosamente, poco prima di appisolarsi, Hugh Grant era apparso piuttosto attivo e coinvolto. L’attore aveva scambiato alcune battute con la regina consorte, che invece ha seguito con grande attenzione la sfida tra Cobolli e Djokovic, condividendo le sue impressioni con i vicini di posto. La partecipazione di Camilla Shand ha evidenziato il contrasto con l’atteggiamento rilassato del celebre attore.

L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan dell’attore. Da un lato, molti hanno trovato la scena divertente e umana, sottolineando come anche le celebrità possano cedere alla stanchezza in occasioni mondane. Dall’altro, alcuni hanno criticato la distrazione di Grant, ritenendola poco rispettosa nei confronti dell’importante evento sportivo e della compagnia prestigiosa.

La partita tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, intanto, ha continuato a regalare emozioni sul campo. Il giovane tennista italiano ha affrontato il pluricampione serbo con grande determinazione, cercando di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà il suo avversario. Il pubblico presente ha seguito con attenzione ogni punto, dimostrando una partecipazione calorosa.

L’apparizione di Hugh Grant a Wimbledon rappresenta un momento curioso che si aggiunge alla lunga lista di episodi insoliti accaduti durante il prestigioso torneo. Dopo aver conquistato il pubblico con ruoli iconici nel cinema britannico, stavolta l’attore è diventato protagonista per un motivo completamente diverso. La sua carriera, caratterizzata da successi come Quattro matrimoni e un funerale e Il diario di Bridget Jones, lo ha reso una figura amata a livello internazionale.

Il Torneo di Wimbledon 2025 prosegue con un calendario ricco di sfide emozionanti. Nonostante l’aneddoto legato a Hugh Grant, l’attenzione resta focalizzata sulle prestazioni dei tennisti in gara e sull’atmosfera unica che caratterizza uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo.