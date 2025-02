«I miei figli adulti, tutti lavoratori, vivono ancora in casa. Ho domandato 90 euro a settimana per contribuire, ma mi hanno ricattata.»

Una mamma single chiede ai suoi figli di contribuire alle spese domestiche, ma uno di loro minaccia di lasciare il lavoro. La situazione sta creando un enorme dispiacere.





Non c’è mai un momento giusto per lasciare il nido familiare, ma quando i figli sono adulti e con un lavoro stabile, diventa sempre più ragionevole chiedere un contributo per le spese. È quello che ha cercato di fare una mamma single, chiedendo ai suoi figli di pagare una cifra settimanale per aiutare a coprire i costi della casa. Tuttavia, la risposta che ha ricevuto da uno dei suoi figli è stata un vero e proprio ricatto: lasciarli lavorare, o smettere di pagare.

Nel suo post su Reddit, la donna ha raccontato la sua esperienza, lamentandosi anche del fatto che, nonostante sia una madre single, ha sempre cercato di essere di supporto ai suoi figli. Entrambi lavorano a tempo pieno, quindi la sua richiesta di un contributo economico settimanale di 90 euro ciascuno non le sembrava irragionevole.

“Ian non ha problemi con questa richiesta,” scrive la madre. Ma Emma, la figlia, ha reagito in modo molto diverso: “Pensa che sia mia responsabilità, come madre, mantenerla finanziariamente fino a quando non sarà pronta a trasferirsi,” ha continuato. La donna si è poi rammaricata nel descrivere il ricatto di Emma: “Ha detto che lascerà il lavoro e si rivolgerà all’assistenza sociale per non pagare.”

La situazione ha scatenato una serie di commenti da altri genitori che hanno vissuto esperienze simili. Molti utenti hanno suggerito che Emma dovesse imparare a vivere nel mondo reale e affrontare le sue responsabilità: “Emma deve uscire e capire alcuni problemi e responsabilità del mondo reale. È ora di buttarla fuori, ti ha minacciato,” ha commentato una madre. Un altro lettore ha aggiunto: “I tuoi figli sono molto fortunati ad avere un genitore che li ha supportati completamente fino a questo punto.”

L’esperienza di questa mamma sta mettendo in luce un tema che riguarda molti genitori: quando è il momento giusto per chiedere ai figli adulti di contribuire al benessere della casa, e come affrontare le difficoltà che emergono quando i figli non vogliono accettare la responsabilità?