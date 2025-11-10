I novelli sposi volevano rendermi il volo un inferno — ma ho insegnato loro una lezione che non dimenticheranno





Era un volo di 14 ore, e avevo deciso di concedermi un po’ di comfort: avevo pagato un posto in premium economy.





Appena mi sedetti, l’uomo accanto a me mi chiese se potevo scambiare il mio posto con quello di sua moglie: si erano appena sposati ed erano in viaggio di nozze.

Lo felicitai con un sorriso e gli chiesi dov’era seduta la moglie.

Indicò verso il fondo dell’aereo. In economy.

Declinai gentilmente. Lui insistette, chiedendo se ci fosse modo di convincermi. Gli risposi che, se avesse coperto la differenza di prezzo — circa 1000 dollari australiani — avrei accettato volentieri.

Lui mi rivolse un sorriso sarcastico e rifiutò.

Io mi rimisi le cuffie e chiusi la conversazione.

Ma da quel momento, decise di rovinarmi il viaggio.

Cominciò a:

tossire rumorosamente;

guardare un film senza cuffie;

far cadere briciole di snack addosso a me;

e, come se non bastasse, la moglie si sedette letteralmente sulle sue ginocchia, invadendo il mio spazio, ridendo in modo provocatorio.

Ero al limite, ma decisi di giocare d’astuzia.

«Va bene, va bene, avete vinto. Hostess, per favore.»

La hostess arrivò subito, gentile ma ferma, e notò immediatamente la scena. Prima che potessi parlare, il marito sorrise e disse:

«Oh, finalmente ha accettato di scambiare il posto! Mia moglie prenderà il suo.»

Io sorrisi e scossi la testa.

«No, in realtà volevo segnalare un disturbo. Ho pagato per questo posto e mi aspetto di poterlo usare senza essere molestato.»

La hostess aggrottò le sopracciglia e si rivolse alla coppia:

«Signore, signora, cosa sta succedendo qui?»

La moglie, ancora seduta sulle ginocchia del marito, rispose con tono civettuolo:

«Oh, nulla di serio! È solo un piccolo inconveniente da luna di miele. Stiamo solo cercando di stare insieme. Lui è così… rigido.»

Mantenni la calma.

«Ho detto di no, e lui ha passato le ultime due ore tossendomi in faccia, gettandomi addosso del cibo e ora stanno letteralmente occupando metà del mio posto.»

Gli occhi della hostess si strinsero.

«Signore, signora, tornate immediatamente ai vostri posti assegnati.»

Il marito sbuffò.

«Ma dai, è solo per divertirsi un po’!»

«Signore,» ribatté lei fredda, «se non obbedite, sarò costretta a segnalarvi al comandante.»

La moglie alzò gli occhi al cielo e si alzò di scatto.

«Ugh, che gente egoista!»

Mentre tornava al suo posto in economy, il marito mi lanciò uno sguardo velenoso.

«Hai appena rovinato la nostra luna di miele. Spero tu sia felice.»

Scrollai le spalle.

«No, l’avete rovinata da soli.»

Finalmente, la pace. Per circa un’ora.

Poi notai la moglie parlare sottovoce con alcuni passeggeri in fondo all’aereo, lanciandomi occhiate e risatine. Poco dopo, una hostess si avvicinò a me con aria seria.

«Signore, un passeggero in fondo ha una grave allergia alle noci, e ci hanno segnalato che lei le stava mangiando. Dobbiamo spostarla.»

La guardai, sbalordito.

«Non ho toccato noci.»

«Ci hanno detto di sì.»

Sospirai e voltai lo sguardo verso il fondo. La moglie distolse gli occhi in fretta, cercando di nascondere un sorrisetto. Il marito faceva finta di guardare il film.

Inspirai a fondo.

«So benissimo cosa sta succedendo. È una ripicca perché non ho ceduto il posto. Controlli pure il mio vassoio, le mani, le tasche: non ho mangiato nulla.»

La hostess verificò, poi sospirò.

«Mi dispiace per l’inconveniente, signore.»

«Nessun problema. Ma ora vorrei presentare un reclamo formale.»

E da lì, le cose cambiarono.

Dopo un quarto d’ora, un membro senior dell’equipaggio venne da me per scusarsi, poi andò a parlare con la coppia. Non udii tutto, ma una frase sì:

“Avete ricevuto un richiamo ufficiale. Ultimo avvertimento.”

Il marito borbottò qualcosa su “gente senza cuore”.

Credevo fosse finita, ma poco dopo una voce annunciò dagli altoparlanti:

“A causa di ripetuti reclami e disturbi verso altri passeggeri, una coppia è stata formalmente ammonita dall’equipaggio. Ringraziamo tutti per la collaborazione.”

L’intero aereo ora sapeva tutto.

Diversi passeggeri si voltarono, qualcuno rise, uno addirittura applaudì.

I novelli sposi erano furiosi, ma impotenti. Il marito non mi guardò più per il resto del volo. La moglie rimase in silenzio, visibilmente contrariata.

Quando atterrammo, passando davanti ai posti in economy, lei mi lanciò un’occhiata carica d’odio.

«Spero che tu abbia una vacanza orribile.»

Le sorrisi.

«Oh, la avrò. Nel mio hotel premium, proprio come il mio posto premium. Buon divertimento in economy.»

Morale: la prepotenza non porta lontano.

Se vuoi qualcosa, sii disposto a pagare — o almeno, a chiederlo con educazione.



