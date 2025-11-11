I sondaggi confermano ancora una volta: se si votasse oggi, Meloni e il centrodestra otterrebbero una vittoria netta





I recenti sondaggi politici evidenziano un trend positivo per Fratelli d’Italia, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, con tutti e tre i partiti che guadagnano consensi. Al contrario, la Lega continua a scendere, perdendo terreno e venendo superata da Forza Italia. Anche Alleanza Verdi-Sinistra mostra segnali di ripresa, contribuendo all’aumento dei consensi per il centrosinistra. Queste informazioni emergono dall’ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico.





Nell’ultima settimana, Fratelli d’Italia ha registrato un incremento di due decimi, raggiungendo il 30,2%. Questo risultato conferma il partito guidato da Giorgia Meloni come la principale forza politica del Paese, mantenendo un ampio vantaggio rispetto agli avversari. Le attuali discussioni riguardanti la legge di bilancio non sembrano influenzare negativamente il consenso verso FdI, che continua a consolidare la propria posizione.

Il Movimento 5 Stelle ha visto un incremento nei sondaggi, risalendo al 12,2%, rispetto all’11,9% della settimana precedente. Sebbene l’aumento sia modesto, rappresenta un segnale incoraggiante per il partito di Giuseppe Conte, che aveva affrontato settimane di calo. Questo lieve recupero potrebbe indicare un cambiamento di rotta per il movimento, che si prepara ad affrontare le prossime sfide elettorali.

Il Partito Democratico ha anch’esso registrato un aumento, arrivando al 22,1%. Tuttavia, la distanza rispetto a Fratelli d’Italia rimane significativa, superando gli otto punti percentuali. Le prossime elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia potrebbero influenzare ulteriormente il panorama politico. In Veneto, la riconferma della Lega, con il candidato Alberto Stefani, appare probabile, mentre in Campania e Puglia si prevede una competizione più serrata, con il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico schierati rispettivamente con Roberto Fico e Antonio Decaro. Le elezioni si avvicinano e non si possono escludere sorprese.

Anche Alleanza Verdi-Sinistra ha visto un aumento dei consensi, attestandosi al 6,6%. Questo dato riflette una crescita complessiva delle principali forze del centrosinistra, che si sta consolidando in vista delle elezioni imminenti.

Nel centrodestra, la Lega ha subito un calo, scendendo all’8,4% e venendo superata da Forza Italia, che si posiziona all’8,5%. I due partiti continuano a confrontarsi in una competizione diretta per il consenso elettorale.

Per quanto riguarda i partiti minori, Azione mantiene una posizione sopra la soglia di sbarramento, attestandosi al 3,1%, mentre Italia Viva si ferma al 2,3%. +Europa si colloca all’1,7%, seguita da Democrazia Sovrana Popolare all’1,3%. Noi Moderati e Pace Terra Dignità chiudono la lista rispettivamente all’1,1% e all’1%.

Infine, la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni si mantiene stabile, attestandosi al 40,3%. Tuttavia, la maggioranza degli elettori continua a esprimere sfiducia nei suoi confronti, con un 50,3% che si dichiara non fiducioso nei suoi confronti.



