I tifosi attendono Sinner a Bolzano dopo Wimbledon, ma arriva solo il trofeo

Ieri, all’aeroporto di Bolzano, un centinaio di tifosi si sono riuniti con entusiasmo per dare il benvenuto a Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon. L’aspettativa era alta: molti speravano di vederlo tornare a casa con il trofeo e il suo caratteristico sorriso. Tuttavia, la loro gioia è stata smorzata quando hanno visto arrivare solo il fratello di Sinner, Mark, accompagnato dal manager Alex Vittur e dalla sua famiglia, con una grande scatola verde che conteneva la coppa.





Il numero uno del mondo ha scelto di non fermarsi a Bolzano dopo il suo trionfo al prestigioso torneo. Invece di scendere dal jet privato per salutare i suoi sostenitori, Sinner ha deciso di proseguire il viaggio con la sua famiglia e parte del suo staff, lasciando i tifosi a mani vuote. La delusione era palpabile tra i presenti, che si erano organizzati per accoglierlo con applausi e, per molti, la speranza di immortalare il momento con qualche selfie.

Molti dei tifosi, inclusi diversi bambini, erano arrivati in aeroporto con l’intenzione di rendere omaggio al campione. La loro attesa era fissata per le 16:20, ma non avevano considerato i piani personali di Sinner, che ha optato per una breve pausa prima di riprendere la sua intensa carriera sportiva. La scelta del tennista di saltare il rientro trionfale ha sorpreso tutti, poiché nessuno era a conoscenza delle sue intenzioni.

Invece di un ingresso trionfale, i tifosi hanno assistito a una scena inaspettata. A Bolzano, mentre il suo staff sfilava, Mark Sinner è apparso con la scatola verde contenente la replica del trofeo. Questo oggetto rappresenta il premio vinto, poiché, secondo le regole del torneo, nessun giocatore può mantenere la coppa originale dopo la premiazione. La replica, tuttavia, non ha potuto soddisfare le aspettative di chi attendeva l’arrivo del campione.

Dopo aver accolto i passeggeri, gli agenti di sicurezza dell’aeroporto hanno dovuto allontanare i tifosi, permettendo così di smontare le transenne e ripristinare l’ordine. Sinner, che ha appena conquistato un titolo prestigioso, ha preferito ritirarsi in un luogo più tranquillo, probabilmente nella sua residenza di Montecarlo, lontano dalla frenesia dei media e dalla confusione dell’aeroporto.

L’assenza di Sinner ha lasciato un senso di incompiuto tra i suoi fan, che speravano di festeggiare insieme a lui questo importante traguardo. La sua decisione di prendersi del tempo per sé è comprensibile, dopo le intense settimane di competizioni che lo hanno visto protagonista sui campi di tennis internazionali. I tifosi, pur delusi, hanno dimostrato il loro affetto e supporto per il giovane tennista, consapevoli delle sfide che affronta nel suo percorso professionale.

Il ritorno di Jannik Sinner a Bolzano avrebbe rappresentato un momento significativo per i suoi sostenitori, una celebrazione della sua dedizione e dei successi ottenuti. Tuttavia, il campione ha scelto di mettere al primo posto il suo benessere, optando per un breve periodo di relax. Questo gesto evidenzia l’importanza di bilanciare le pressioni della fama con la necessità di recupero personale.