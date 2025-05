Il bambino va a trovare il fratello gemello al cimitero, ma non fa ritorno a casa

Il peggior incubo di ogni genitore si è materializzato una domenica, quando la famiglia Vesenberg ha perso il piccolo Ted. Purtroppo, la tragedia è avvenuta proprio nel luogo che avrebbe dovuto essere il più sicuro: la loro casa.





Il corpo senza vita di Ted è stato trovato nella piscina di famiglia. Galleggiava immobile, come un oggetto trascinato dalla corrente. Paul Vesenberg si è tuffato immediatamente per soccorrerlo, ma ogni tentativo di rianimazione – compreso il massaggio cardiaco e l’intervento tempestivo dei paramedici – si è rivelato vano.

Linda Vesenberg, devastata, non riusciva ad accettare la perdita. Al funerale, appariva pallida, pietrificata, quasi priva di vita come il figlio che aveva appena seppellito. Dopo una settimana trascorsa senza Ted, la casa era diventata un luogo insostenibile, segnato da dolore, silenzi e tensioni continue. A risentirne più di tutti fu il piccolo Clark, il gemello sopravvissuto.

I genitori, sopraffatti dal lutto, iniziarono a litigare quotidianamente. Clark, ogni notte, ascoltava le loro urla: sua madre in lacrime, suo padre pieno di rabbia. L’uno accusava l’altra della tragedia, e viceversa. Clark si rifugiava sotto le coperte, stringendo forte il suo orsacchiotto, mentre singhiozzava in silenzio.

Quando Ted era in vita, la famiglia sembrava serena: i litigi erano rari, e Linda era affettuosa, amorevole, sempre pronta a dare un bacio della buonanotte. Ora, invece, non si alzava più dal letto, fingendosi malata, e non preparava neanche la colazione. Paul tentava di supplire: preparava toast e uova al mattino e rientrava presto la sera per cucinare la cena, ma il vuoto lasciato da Linda era evidente.

Clark sentiva la mancanza del fratello in modo struggente. Si sentiva ignorato, trascurato, come se non esistesse più per i suoi genitori. Iniziò a pensare che, forse, anche lui sarebbe stato meglio dove si trovava Ted. In quella casa, piena solo di dolore e accuse, non c’era più posto per l’amore.

Una sera, mentre i genitori discutevano ancora una volta, Clark esplose:

« Mamma! Papà! Basta! Vi prego, smettetela! Non ce la faccio più! »

Linda lo fissò con rabbia: « Hai sentito, Paul? Anche Clark ti odia, proprio come ho odiato te il giorno in cui ho perso Ted! »

Paul ribatté: « Davvero, Linda? E tu credi che Clark adori te? »

La discussione riprese con ancora più ferocia, dimenticando completamente il figlio presente nella stanza. Clark, sopraffatto, scappò via.

Uscì di casa in lacrime, raccolse alcune dalie nel giardino che curava insieme a Ted, poi si diresse al cimitero, poco distante, dove il fratello era sepolto.

Una volta lì, una voce agghiacciante lo fermò:

« Guarda chi è venuto nel nostro regno oscuro… Non dovevi rischiare, ragazzo. »

Clark si voltò e vide alcuni uomini incappucciati, in tuniche nere, che impugnavano spade fiammeggianti.

« Chi… chi siete? Lasciatemi andare! » gridò spaventato.

Nel momento di massima paura, un uomo anziano intervenne con tono severo:

« Basta così, Chad. Quante volte devo dirvi di non compiere i vostri rituali qui? »

Clark riconobbe subito la voce del signor Bowen, il custode del cimitero. L’uomo si tolse il cappuccio e spiegò:

« Stavano solo bruciando i documenti del diploma, nulla di più. »

Poi si rivolse a Clark con dolcezza:

« Vieni con me, ti riporto a casa. »

Clark lo seguì nella piccola baracca all’interno del cimitero. Lì, il signor Bowen gli offrì una tazza di cioccolata calda e lo ascoltò con attenzione.

Nel frattempo, Linda si accorse dell’assenza del figlio. Chiamò Paul, ma senza ricevere risposta. Le venne un sospetto improvviso:

« Il cimitero… »

Si precipitarono sul posto, dove sentirono dei canti provenire da una radura. Paul mostrò la foto di Clark a un gruppo di giovani vestiti di nero.

« Avete visto questo ragazzo? »

Uno dei ragazzi sorrise:

« È arrivato nel momento sbagliato. Il signor Bowen lo ha portato con sé. »

I Vesenberg corsero verso la baracca, dove trovarono Bowen che rassicurava Clark:

« Ti vogliono ancora bene, ragazzo. So cosa significa perdere un figlio… Ma devi essere buono con loro. »

Clark annuì, profondamente commosso.

A casa, Linda si gettò tra le braccia del figlio in lacrime. Paul, colpito dalla generosità del custode, lo ringraziò:

« Grazie… davvero, grazie. »

Bowen rispose con gentilezza:

« So cosa state passando. Abbiate coraggio. »

Qualche mese dopo, i Vesenberg riuscirono a ritrovare un equilibrio. Avevano imparato a gestire il dolore, a parlarsi, ad ascoltare e a ricostruire il proprio legame, nonostante la ferita profonda che la vita aveva inflitto loro.