“Il cliente era nudo, è molestia”: rider lo filma in casa e pubblica su TikTok, ma finisce arrestata





Una giovane rider statunitense è finita al centro di un controverso caso legale nello Stato di New York. Olivia Henderson, 23 anni, è stata arrestata con l’accusa di violazione della privacy dopo aver condiviso un video su TikTok in cui denunciava un cliente che si era trovato nudo durante una consegna di cibo a domicilio. L’episodio ha avuto luogo il 12 ottobre scorso in un’abitazione di Oswego, ma l’arresto è avvenuto solo nei giorni scorsi, dopo che il video era diventato virale, attirando l’attenzione di molti utenti sui social media.





Nel video, Henderson ha raccontato la sua esperienza, affermando: “Il cliente ha chiesto che l’ordine venisse lasciato davanti alla sua porta, ma quando sono arrivata a casa sua, la porta era spalancata e lui era in bella vista, sdraiato sul divano, indecentemente esposto ai miei occhi.” La giovane ha descritto questo comportamento come una forma di aggressione sessuale e, il giorno successivo all’incidente, ha deciso di contattare la polizia per denunciare l’accaduto.

Tuttavia, le indagini della polizia hanno portato a un esito inaspettato. Bryan Thompson, capitano della polizia di Oswego City, ha dichiarato che, secondo le indagini, “l’uomo era privo di sensi sul suo divano a causa del consumo di alcol, e non si è verificata alcuna aggressione sessuale”. Inoltre, il video era stato registrato dall’esterno dell’abitazione, il che ha portato all’incriminazione di Henderson per “sorveglianza illegale” e “diffusione di un’immagine di sorveglianza illegale”.

Il capitano ha aggiunto: “Lo ha registrato senza il suo consenso e poi ha diffuso quei video”, sottolineando l’importanza di riflettere prima di pubblicare contenuti sui social media. L’arresto di Henderson ha sollevato interrogativi su come comportarsi in situazioni delicate e sulla privacy degli individui.

Nei giorni successivi all’arresto, Henderson è comparsa in tribunale e è stata rilasciata con un avviso di comparizione, con l’obbligo di tornare per la sentenza prevista per il 4 dicembre. La giovane rider ha anche perso il lavoro, poiché l’app per cui lavorava ha cancellato il suo account, affermando che “pubblicare un video di un cliente nella sua abitazione e divulgare pubblicamente i suoi dati personali è una chiara violazione delle nostre politiche”.

Da quando è stata incriminata, Henderson ha continuato a utilizzare TikTok per esprimere il suo disappunto, pubblicando diversi video in cui accusa la piattaforma e la polizia locale di averla “messa a tacere” e “punita” per aver parlato della sua esperienza. Se ritenuta colpevole, la giovane rischia una pena detentiva di fino a otto anni.

Questo caso solleva questioni importanti riguardo alla privacy, al consenso e all’uso dei social media per denunciare comportamenti inappropriati. La situazione di Henderson evidenzia le complessità legate alla diffusione di contenuti online e alle possibili conseguenze legali. Mentre la giovane continua a combattere per la sua difesa, il dibattito su come gestire le esperienze personali in un’epoca di social media rimane aperto.

La vicenda ha attirato l’attenzione non solo per la sua natura controversa, ma anche per le implicazioni legali che comporta. La questione della privacy e del consenso è diventata sempre più rilevante nel contesto attuale, in cui le piattaforme social sono utilizzate per condividere esperienze e denunciare abusi. La situazione di Olivia Henderson potrebbe fungere da monito per altri utenti sui rischi associati alla diffusione di contenuti personali e sulla necessità di considerare le conseguenze legali delle proprie azioni.



