Il compagno del PD, tra una solita idiozia e l’altra sulle risorse, si è beccato pane per i suoi denti





Roma è scossa da un nuovo episodio di violenza, con l’accoltellamento di una diciottenne da parte di un gruppo di uomini, tra cui tre di origine nordafricana. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di misure più rigide. Il programma televisivo “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, affronta la questione con un dibattito tra Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, e Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico.





Bignami esprime una posizione ferma: “Gli individui che non sono regolarmente presenti nel nostro Paese devono essere rimpatriati, qualora non abbiano ottenuto la necessaria documentazione. Non possiamo continuare a tollerare la presenza di persone che, a fronte dell’ospitalità ricevuta, commettono crimini quali stupri, borseggi e violenze, impedendo ai cittadini di vivere serenamente nelle proprie abitazioni. Quando si afferma la necessità di nuove leggi, io ritengo che le leggi esistenti siano sufficienti e che le forze dell’ordine, sebbene ostacolate da una cultura che ha spesso penalizzato il loro operato, siano in grado di intervenire efficacemente. Il problema, purtroppo, risiede in una certa magistratura ideologizzata che contribuisce al problema anziché risolverlo. Basti pensare ai dati relativi ai detenuti liberati dai Centri di Permanenza Temporanea: molti di essi presentano precedenti di violenza domestica, lesioni personali ed evasione.”

Majorino offre una prospettiva diversa: “Analizzando i dati, si evince che i cittadini stranieri regolarmente presenti nel nostro Paese presentano tassi di criminalità comparabili, se non inferiori, a quelli degli italiani. È fondamentale ricordare questo aspetto, evitando di focalizzarsi esclusivamente sulle statistiche. Un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine rappresenta un’azione positiva.”

