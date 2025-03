Il concorrente Javier Martinez rischia l’eliminazione al Grande Fratello, mentre il televoto decreterà il futuro di altri partecipanti. La tensione è alle stelle

La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello è palpabile, con il televoto che si chiuderà lunedì 17 marzo e che determinerà il prossimo eliminato a pochi passi dalla finale. I concorrenti attualmente a rischio di eliminazione sono Helena Prestes, Shaila Gatta, Javier Martinez, Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti. Per uno di loro, l’avventura nel reality si concluderà in un momento cruciale, spezzando così il sogno di vittoria.





Le previsioni emerse da un sondaggio pubblicato su X dalla pagina Grande Fratello Forum indicano che il concorrente più a rischio di eliminazione è Javier Martinez, il quale risulta il meno votato tra i cinque nominati. Al contrario, Helena Prestes sembra godere di un ampio margine di sicurezza, essendo la favorita del pubblico.

Secondo i dati del sondaggio, Helena Prestes si trova in testa con un consistente 56,9% dei voti, confermando il suo status di concorrente preferita. Chiara Cainelli e Shaila Gatta sono praticamente a pari merito, entrambe con un 25,3%. MariaVittoria Minghetti occupa una posizione intermedia con il 10,1%, mentre Javier Martinez è in ultima posizione con solo il 7,7% delle preferenze. Se queste tendenze dovessero mantenersi anche nel televoto ufficiale, sarà Javier a dover lasciare la Casa, mentre gli altri concorrenti riusciranno a proseguire il loro percorso nel reality.

Non si escludono sorprese nella diretta di lunedì, considerando che mancano solo tre puntate alla conclusione del programma. La produzione potrebbe decidere di introdurre un’eliminazione a sorpresa, aggiungendo ulteriore suspense alla situazione. Attualmente, i tre concorrenti già certi di un posto in finale sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, mentre gli altri dovranno impegnarsi per conquistare un posto nella finalissima del 31 marzo.

Nel frattempo, il Grande Fratello continua a registrare ascolti inferiori alle aspettative. La puntata di giovedì 13 marzo ha totalizzato meno di 2 milioni di telespettatori, con uno share del 14,8%. Questi risultati deludenti hanno portato Mediaset a rivedere la programmazione, decidendo che il reality andrà in onda solo il lunedì, eliminando il doppio appuntamento settimanale del giovedì.

Le ultime tre puntate del reality sono quindi fissate per il 17, 24 e 31 marzo, con il gran finale che decreterà il vincitore di questa edizione. La puntata del 17 marzo si preannuncia cruciale, poiché sarà il momento in cui si scoprirà chi sarà il concorrente costretto a rinunciare al sogno di vittoria. Le aspettative sono elevate, e il pubblico attende con ansia di vedere se Javier riuscirà a ribaltare i pronostici o se il suo destino è già segnato.