Il dramma di Ilaria Forgione, morta a 25 anni col bimbo in grembo dopo la festa di compleanno





Una domenica sera di fine settembre si è trasformata in una tragedia per Ilaria Forgione, una giovane di 25 anni originaria della Molisana, che era incinta all’ottavo mese. La donna ha perso la vita, insieme al bambino che portava in grembo, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 55 a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, che si è unita nel dolore per questa perdita inaspettata.





Il dramma si è consumato in pochi attimi nella contrada San Biase, dove la vettura sulla quale viaggiava Ilaria, una Volkswagen Golf, ha sbandato improvvisamente. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma il veicolo è uscito di strada, impattando contro un muretto in cemento che sostiene una tubazione idrica. L’impatto ha provocato il ribaltamento dell’auto, che si è infine adagiata sul fianco destro, sull’erba. Questo devastante incidente ha avuto conseguenze fatali per Ilaria, che si trovava seduta sul lato colpito.

La giovane madre è rimasta incastrata sotto il veicolo, e i soccorsi giunti sul luogo dell’incidente, tra cui i vigili del fuoco, hanno dovuto utilizzare cesoie idrauliche per estrarla dalle lamiere. Tuttavia, per Ilaria non c’era nulla da fare; è deceduta praticamente sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno potuto solo constatare il decesso. Il compagno di Ilaria e un minore, che si trovava sul sedile posteriore, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli. Fortunatamente, entrambi non sono in pericolo di vita.

La tragica notizia ha colpito duramente la comunità di Montenero di Bisaccia, dove la sindaca, Simona Contucci, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Ilaria Forgione. In una dichiarazione, la sindaca ha espresso il profondo cordoglio della comunità: “La comunità è affranta e addolorata, siamo vicini alla famiglia”. Ha inoltre aggiunto che “la nostra comunità ha vissuto con incredulità e turbamento la notizia del grave incidente occorso ieri a Ilaria; sono stati momenti difficili, carichi di dolore e umana difficoltà di accettazione per quanto accaduto”.

Il lutto per la giovane madre, che avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, ha un significato ancora più profondo. Contucci ha sottolineato la difficoltà di affrontare una perdita così prematura e ha voluto far sentire la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia della vittima: “In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria, unendoci all’abbraccio rispettoso e amorevole di tutta la nostra comunità”.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione, che sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari a comprendere la dinamica dell’accaduto. La salma di Ilaria è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale molisano, a disposizione della Procura di Larino, che dovrà decidere se disporre l’autopsia.

La tragedia di Ilaria Forgione ha suscitato un’ondata di commozione tra i residenti di Montenero di Bisaccia, che si sono uniti in un momento di riflessione e lutto collettivo. La notizia di un incidente così devastante, che ha portato via una giovane vita e un bambino in arrivo, ha lasciato un segno profondo nella comunità, che ora si stringe attorno alla famiglia di Ilaria, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di grande dolore.

L’incidente mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente in un periodo dell’anno in cui le strade possono essere più trafficate e le condizioni meteorologiche variabili. La speranza è che eventi come questo possano servire da monito per tutti, affinché si possa lavorare insieme per garantire strade più sicure e una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla guida.



